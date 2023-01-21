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Devre mülk vurgunundan Influencer avukat çıktı! Lüks hayatı şoke etti

Aydın merkezli 29 ilde jandarmanın düzenlediği devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklanan 30 şüpheliden biri de İzmir Barosu avukatlarından Elif Akar oldu. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tutuklanan Akar'ın, sosyal medyada ve bazı sitelerde 'dolandırılmayın' uyarısı yaptığı, geçen yılda 'Gayrimenkul hukuku' isimli bir kitap yazdığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Influencer olan Elif Akar'ın, lüks yaşamını sosyal medya hesaplarından sergilediği de görüldü. İşte haberin detayları...

21.01.2023 - 09:37 |
Devre mülk vurgunundan Influencer avukat çıktı! Lüks hayatı şoke etti

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin, devre mülk sahiplerine ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirdiği tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, farklı illerde kiraladıkları otel ve ofisler ile kendilerine bağlı avukatlara ait hukuk bürolarında eleman yetiştirdiği de belirlendi.

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Devre mülkleri daha yüksek fiyata yabancılara pazarlayacaklarını, aksi durumda dava yoluyla iptal iade bedeli alacaklarını belirten şüphelilerin, bu yolla ikna ettikleri 212 devre mülk sahibini dolandırdıkları tespit edildi. Toplam 212 kişinin 342 milyon 88 bin 887 TL'sinin dolandırıldığı belirtildi.

Devre mülk vurgunundan Influencer avukat çıktı Lüks hayatı şoke etti

106 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Toplanan bilgi ve deliller ışığında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Ocak'ta Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Düzce, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Van, Kocaeli ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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Devre mülk vurgunundan Influencer avukat çıktı Lüks hayatı şoke etti

Baskınlarda avukatlar dahil 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi. 2 şüphelinin de jandarmaya gelip, teslim olması ile birlikte gözaltı sayısı, 106 oldu. Jandarmadaki işlemeleri tamamlanan 106 şüpheliden 52'si ilk olarak adliyeye sevk edildi.

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Şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 32'si de serbest bırakıldı. Diğer 54 şüpheli de önceki gün adliyeye sevk edildi.

Devre mülk vurgunundan Influencer avukat çıktı Lüks hayatı şoke etti

Bu şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı, 30'a yükseldi. Diğer 44 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DOLANDIRILMAYIN UYARISI YAPMIŞ

Tutuklanan 30 şüpheliden biri de İzmir Barosu avukatlarından Elif A. oldu. Elif A.'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devre mülk vurgunundan Influencer avukat çıktı Lüks hayatı şoke etti

Sabah'ta yer alan habere göre; Influencer olarak da bilinen Elif A.'nın sosyal medyada ve bazı sitelerde 'dolandırılmayın' uyarısında bulunduğu görüldü. Elif A.'nın sosyal medya hesaplarındaki lüks yaşamı dikkat çekti.

Elif A.'nın 'Paravan şirketleri olan devre mülklere dikkat' şeklindeki başlıkla bir köşe yazısı da yazdığı öğrenilirken, yazıdaki "Paravan şirketleri olan devre mülklere dikkat.

Türk hukuk sistemimizde 'Usul esαsα mukαddemdir' algısı göz önüne αlındığındα öncelikle sözleşmelerin şekil ve şartlarını, farklarını inceleyelim" ifadelerinin geçtiği görüldü.

Devre mülk vurgunundan Influencer avukat çıktı Lüks hayatı şoke etti

GAYRİMENKUL HUKUKU KİTABINI YAZMIŞ

Elif A.'nın 'Gayrimenkul hukuku' isimli de bir kitap yazdığı da ortaya çıktı. Elif A.'nın kitabının arka yüzünde, 'Bu kitabı yazmamdaki amaç gayrimenkul hukukunu çeşitli bakış açılarından ele alarak topluma indirgemiş bir şekilde sunmak' şeklinde yazdığı görüldü.

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