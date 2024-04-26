Yapay zekada gelişme var! Trafikte araçları verimli hale getirecek

Konuşmasında geleceğin ulaşımına dair görüşlerini de paylaşan Bahadırlı, “Uber olarak dünya genelinde üç alana önem veriyoruz: Yapay zekâ sayesinde ulaşımı daha da verimli hale getirmek, ulaşımı elektrikli yapmak ve giderek daha otonom hale getirmek. Bu, Türkiye'de de gerçekleştirmek istediğimiz bir vizyon. Uber, yapay zekâ teknolojileri sayesinde, trafikteki araçları daha verimli hale getiriyor. Uber'in gelecek için bir diğer çok önem verdiği konu, elektrikli araçlar. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ile hava kirliliği ciddi anlamda azalacak. Uber'in dünya genelinde 2040 yılına kadar sıfır emisyonlu bir platform olma hedefi var. Uber uygulaması üzerinden yapılan bütün yolculukların elektrikli araçlarla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu hedefe ulaşmak için de Uber'in verdiği toplam 800 milyon dolarlık bir yatırım taahhüdü var. Dünya genelindeki bu hedefimiz, Türkiye için de geçerli. Son olarak, otonom araçlar zaman içinde ulaşım ekosisteminin ve dolayısıyla Uber'in işlerinin giderek daha önemli bir parçası haline gelecek. Otonom araç taleplerini karşılamak için çeşitli yenilikçi ortaklıklar üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.