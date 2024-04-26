Korhan Berzeg olayında çarpıcı detaylar: Paçası parçalanmış pantolonun cebinden çıktı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında 312 gün sonra kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları ile kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg’i (84) arama çalışmaları sürüyor. Bölgede 3 gündür yapılan arama çalışmalarında başka bir ize rastlanmazken, kadavra köpeği sayısı 4’e çıkarıldı. Arazinin engebeli ve sık bitki örtüsü ile kaplı olması çalışmaları güçleştiriyor.
• 26 Nisan 2024 - 13:01 • Son Güncelleme:
• 26 Nisan 2024 - 13:01 • Son Güncelleme: