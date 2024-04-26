Fenomen Nihal Candan tahliye edildi! Avukatı ilk açıklamayı yaptı
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan tahliye edildi.15:30’da cezaevinin arka kapısından çıkarılan ünlü fenomenin sağlık kontrolü için bir hastane götürüldüğü bildirildi. Ünlü fenomenin sağlık kontrolünden sonra ise evine gitti belirtildi. Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü. Durumunun kötüye gitmesi üzerine dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi. Kararın ardından anne Umut Candan, "Çok mutluyum, evimize güneş doğdu" dedi.
• 26 Nisan 2024 - 12:30 • Son Güncelleme:
• 26 Nisan 2024 - 12:30 • Son Güncelleme: