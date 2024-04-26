Fenomen Nihal Candan tahliye edildi! Avukatı ilk açıklamayı yaptı

ANNE CANDAN: EVİMİZE GÜNEŞ DOĞDU

Kararın ardından anne Umut Candan ise, "Posta'nın payı çok büyük. O büyük haber olmasa belki kızım ölecekti. Çok mutluyum, çok doğru oldu. Evimize güneş doğdu" diye konuştu.