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Gündem ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI: ÖGG sınavı kaçta başladı, kaçta bitti? EGM 108. dönem sınavı
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ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI: ÖGG sınavı kaçta başladı, kaçta bitti? EGM 108. dönem sınavı

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda 2024 yılının ikinci sınavı için saat ve süre bilgileri yanı sıra soru sayısı ve sonuç açıklanma tarihine de yer verilmişti. Peki, 108. dönem ÖGG sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte 2024 ÖGG sınav soru ve cevapları

• 27 Nisan 2024 - 07:19 • Son Güncelleme:
• 27 Nisan 2024 - 07:19 • Son Güncelleme:
1 ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI: ÖGG sınavı kaçta başladı, kaçta bitti EGM 108. dönem sınavı

108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınava, özel güvenlik mesleğini yapmak ve gerekli sertifikaları almak isteyen adaylar katılım sağlayacak. Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 27 Nisan tarihinde düzenlenecek olup silahlı ve silahsız oturumlarda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltilecek. İşte, EGM ile 2024 Özel Güvenlik Sınavı süresi ile ÖGG sınavı başlangıç ve bitiş saati.

2 ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI: ÖGG sınavı kaçta başladı, kaçta bitti EGM 108. dönem sınavı



108. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuza göre, Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim Ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihi belli oldu.

Buna göre 2024 yılının ikinci Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), 27 Nisan 2024 Cumartesi günü yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak.

3 ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI: ÖGG sınavı kaçta başladı, kaçta bitti EGM 108. dönem sınavı



ÖZEL GÜVENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır.

4 ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI: ÖGG sınavı kaçta başladı, kaçta bitti EGM 108. dönem sınavı

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

5 ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI: ÖGG sınavı kaçta başladı, kaçta bitti EGM 108. dönem sınavı



ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

108. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 30 Nisan 2024 tarihinde adayların erişimine sunulacak.

6 ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI: ÖGG sınavı kaçta başladı, kaçta bitti EGM 108. dönem sınavı



ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

7 ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI: ÖGG sınavı kaçta başladı, kaçta bitti EGM 108. dönem sınavı

EGM kılavuzuna göre ÖGG sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.