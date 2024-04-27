ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI: ÖGG sınavı kaçta başladı, kaçta bitti? EGM 108. dönem sınavı
Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzda 2024 yılının ikinci sınavı için saat ve süre bilgileri yanı sıra soru sayısı ve sonuç açıklanma tarihine de yer verilmişti. Peki, 108. dönem ÖGG sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte 2024 ÖGG sınav soru ve cevapları
• 27 Nisan 2024 - 07:19 • Son Güncelleme:
• 27 Nisan 2024 - 07:19 • Son Güncelleme: