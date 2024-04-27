ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI: ÖGG sınavı kaçta başladı, kaçta bitti? EGM 108. dönem sınavı

108. Dönem Özel Güvenlik Sınavı süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınava, özel güvenlik mesleğini yapmak ve gerekli sertifikaları almak isteyen adaylar katılım sağlayacak. Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 27 Nisan tarihinde düzenlenecek olup silahlı ve silahsız oturumlarda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltilecek. İşte, EGM ile 2024 Özel Güvenlik Sınavı süresi ile ÖGG sınavı başlangıç ve bitiş saati.