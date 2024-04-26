Pandemi döneminde kullanılan ilaçlar tehlike saçıyor! Dirençli süper mikroplar yarattı

DSÖ’nün Kovid salgını sırasında antibiyotik tedavisi tavsiye etmediğini vurgulayan DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris bugünkü açıklamasında, hastaneye yatan Kovid vakalarının tedavisinde ‘her ihtimale karşı’ kullanılan antibiyotiklerin, dirençli süper mikropların ortaya çıkmasına potansiyel olarak katkıda bulunduğunu belirtti.

"REHBERLİK YA DA ÖNERİ YOKTU"

Dr. Harris “Tavsiye baştan beridir açıktı, bu bir virüstü. Yani doktorların bu yöne gitmesini gerektiren herhangi bir rehberlik ya da öneri yoktu; ancak belki de insanlar tamamen yeni bir şeyle uğraştıklarından, uygun olabileceğini düşündükleri şeyi arıyorlardı” dedi.

ANTİBYOTİK KULLANIMI AFRİKA’DA ARTTI

DSÖ verilerine göre antibiyotik kullanımı, Batı Pasifik Bölgesi'ndeki hastalarda ortalama yüzde 33, Doğu Akdeniz ve Afrika Bölgelerinde ise ortalama yüzde 83 olarak açıklandı. 2020-2022 yılları arasında Avrupa ve Amerika'da antibiyotik içeren reçetelerin zamanla azaldığı ancak buna karşın yine aynı dönemde antibiyotik kullanımının Afrika'da arttığı gözlemlendi.

Haberin Devamı

SÜPER MİKROP NEDİR?

Antimikrobiyal direnç, bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler zamanla değişip ilaçlara artık yanıt vermediğinde ortaya çıkar; bu da enfeksiyonların tedavisini zorlaştırır ve hastalığın yayılma, ciddi hastalık ve ölüm riskini artırır. Sonuç olarak ilaçlar etkisiz hale gelir ve enfeksiyonlar, vücutta varlığını sürdürerek başkalarına yayılma riskini artırır.

Antimikrobiyaller (antibiyotikler, antiviraller, antifungaller ve antiparaziterler dahil) insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır. Antimikrobiyal direnç geliştiren mikroorganizmalara bazen “süper mikroplar” adı verilir.