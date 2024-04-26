Türkiye ve Kırgızistan karar verildi! Geçiş belgesi kotaları kaldırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ile Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yrsvbek Bariev arasında ulaştırma ve lojistik iş birliği anlaşması imzalandığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Türkiye-Kırgızistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı'nda, iki ülke arasında ulaştırma ve lojistik alanında iş birliğini güçlendirecek kararlar alındığını belirterek, "Türk devletleri ile yapılan iş birliği bizim için çok kıymetli. Ülkemizin coğrafi konumunun stratejik önemini biliyoruz, attığımız her adımda ülkemizin ekonomisini ve ticaretini geliştirmek için çalışıyoruz" dedi.

'ORTA KORİDOR'UN TRANSİT KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK'

İki ülke arasında ulaştırma ve lojistik alanında iş birliğini güçlendirecek kararlar alındığını kaydeden Uraloğlu, "İmzalanan protokol ile iki ülke arasında 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası kara yolu taşımacılığında ikili ve transit taşımalardan geçiş belgesi kotalarının kaldırılması ve serbestleştirilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Uraloğlu, heyetlerin Türk ve Kırgız plakalı taşıtlardan karşılıklı olarak geçiş ücreti alınmayacağını teyit ettiğini bildirdi. Kırgızistan ile kara yolu taşımalarının serbestleştirilmesinin, taşımacıların Kırgızistan'a ve Kırgızistan üzerinden diğer ülkelere gerçekleştirecekleri taşımaları da kolaylaştıracağının belirten Uraloğlu, Orta Koridor'un transit konumunu güçlendirerek, gerek ihraç ürünleri gerekse transit yüklerinin Asya ile Avrupa arasında daha kolay taşınabileceğini kaydetti.