İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında karar çıktı!

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım 2022 tarihinde terörist Ahlam Albashır tarafından gerçekleştirilen 6 kişinin öldüğü 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin açılan davanın bugün yapılan duruşmasında karar çıktı.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı davasında Ahlam Albashır “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak “ ve 6 kişiye karşı “Kasten öldürme” suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Albashır'a ayrıca diğer suçlardan bin 794 yıla kadar hapis cezası verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 36 sanık için hazırlanan 154 sayfalık iddianamede, Suriye, İran ve Irak toprakları üzerinde sözde "Kürdistan" olarak adlandırdıkları bölgede, Marksist-Leninist ilkeler istikametinde, sözde bağımsız-birleşik-demokratik bir Kürdistan devleti kurmak olan ve bu istikamette daha önce de çok defa ortaya koyulduğu üzere sivil insanların canına kast ederek sansasyon meydana getirmeyi hedefleyen, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD unsurlarının planladığı hain bombalı saldırı eylemi sonucu, olay yerinde bulunanlardan çocuk yaştaki Ecrin Meydan ile babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara ve Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar olmak üzere 6 sivil vatandaşın vefat ettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı kaydedildi. Ahlam Albashır'in bombayı bıraktığı anlar saatleriyle aktarıldı.

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Olaya ilişkin derhal soruşturma başlatıldığının da belirtildiği iddianamede, incelenen kamera görüntülerinde, siyah bot, kamuflaj desenli pantolon, haki renk polar ve siyah deri ceket giyen, siyah renkli özenli bağlanmış başörtüsü ve maske takan kadın şahsın sırtında kahverengi çanta ve elinde poşetler ile olaydan yaklaşık 1 saat önce 15.16 sıralarında Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi önünde beyaz renkli araçtan inerek İstiklal Caddesi'ne doğru yürüdüğü, 15.19 itibariyle İstiklal Caddesi'ne giriş yaptığı, 15.21 itibariyle Cadde girişinde bulunan kozmetik mağazasına girerek alışveriş yaptığı, 15.26 itibariyle sırt çantası ve elindeki poşetlerle mağazadan çıktığı, cadde üzerinde yürüyüşüne devam ederek 15.30 itibariyle patlamanın meydana geleceği banklara oturduğu, elindeki poşetleri ve sırtındaki çantayı yanına koyduğu, saat 16.11 itibariyle sırt çantasını ve poşetleri bankta bırakarak Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başladığı, 16.13 itibariyle sırt çantasını ve poşetleri bıraktığı mozaik dökümlü oturma alanı olarak kullanılan ve ön tarafına boydan boya ahşap ızgaralar sabitlenerek oluşturulmuş bankın cadde tarafında, mozaik dökümlü beton saksı ile birleştiği köşesinde ahşap ızgara üzerinde vahim patlama meydana geldiği aktarıldı.

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