Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'e hızlı tren geliyor! 6,5 saatlik yol 2 saat 15 dakikaya düşecek

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Bakan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla ulaşım süresinde yaşanacak büyük düşüşe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:"Bildiğiniz üzere Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ortak bir çalışmayla hayata geçirdiği GAZİRAY’ı 2022 yılında hizmete açmıştık. Proje ile kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak Başpınar’dan Taşlıca’ya 16 istasyonla Gaziantep şehir içi trafiğine nefes aldırdık. Gaziray kapsamında 25,5 kilometre güzergahta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demir yolu hattı inşa ettik. Bu proje kapsamında aslında toplamda 112 kilometre yeni demiryolu hat yapımı gerçekleştirdik. Yine, bölgemizin ve ülkemizin en önemli demir yolu projelerinden biri olan 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattık, yapımına hızla devam ediyoruz. Projemizin Mersin-Adana kesimini 2027 yılı içerisinde açmayı planlıyoruz.