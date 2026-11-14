Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'e hızlı tren geliyor! 6,5 saatlik yol 2 saat 15 dakikaya düşecek
Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'i birbirine bağlayacak hızlı tren projesinde çalışmalar devam ediyor. Toplam 312,5 kilometrelik hat tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arasındaki yolculuk 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya düşecek. Peki hızlı tren hattı ne zaman açılacak, hangi şehirlerden geçecek? İşte projede son durum...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Gaziantep'te Nizip Adliye Kavşağı ile Nizip-Karkamış yolunun açılış töreninde konuştu. Bölgedeki kara yolu, demir yolu ve hava yolu yatırımlarına ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Uraloğlu, özellikle dört ili birbirine bağlayacak hızlı tren projesinde gelinen son aşamayı paylaştı.
Bölgenin en kritik demir yolu yatırımlarından biri olan 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların hızla sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, projenin ilk etabı için 2027 yılını işaret etti.
Bakan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla ulaşım süresinde yaşanacak büyük düşüşe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:"Bildiğiniz üzere Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ortak bir çalışmayla hayata geçirdiği GAZİRAY’ı 2022 yılında hizmete açmıştık. Proje ile kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak Başpınar’dan Taşlıca’ya 16 istasyonla Gaziantep şehir içi trafiğine nefes aldırdık. Gaziray kapsamında 25,5 kilometre güzergahta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demir yolu hattı inşa ettik. Bu proje kapsamında aslında toplamda 112 kilometre yeni demiryolu hat yapımı gerçekleştirdik. Yine, bölgemizin ve ülkemizin en önemli demir yolu projelerinden biri olan 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattık, yapımına hızla devam ediyoruz. Projemizin Mersin-Adana kesimini 2027 yılı içerisinde açmayı planlıyoruz.
2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK
Tüm hat tamamlandığında Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası ortalama 6,5 saat süren seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz. Gaziantep Havalimanı’mızın yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminal binası da inşa ettik. 2002 yılında 223 bin olan yolcu trafiği, 2025 yılında 3 milyon 70 bin yolcuya yaklaştı. Havalimanımızdan 7’si dış nokta olmak üzere 13 farklı lokasyona haftalık 168 uçuş operasyonu gerçekleşiyor"