Sinop Arkeoloji Müzesi 105 yıldır kentin tarihine ışık tutuyor

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Sinop Arkeoloji Müzesi’nin teşhir düzeni; koridor, Küçük Buluntular Salonu, Taş Eserler Salonu, Amphora Salonu, Sikke Bölümü, İkona Salonu ve bahçe teşhiri olmak üzere yedi bölümden oluşuyor.



Koridorda heykel başları, heykeller ve Sinope ile Karadeniz Ereğlisi arasında MÖ 4. yüzyılda yapılan antlaşmayı içeren taş kitabe sergileniyor.



Küçük Buluntular Salonu’nda ise İlk Tunç Çağı’ndan Bizans döneminin sonuna kadar uzanan süreçte kullanılan kaplar, madeni aletler, vazolar, pişmiş toprak heykelcikler, cam eserler ve mezar buluntuları yer alıyor. Salonun zemininde, Meydankapı’da bulunan ve yedi sanat perisini betimleyen mozaik pano da sergileniyor.



Taş Eserler Salonu, müzenin öne çıkan bölümleri arasında bulunuyor. Anadolu’nun en eski Arkaik Dönem mezar stellerinden örneklerin sergilendiği salonda, mermerden yapılmış “Geyik Parçalayan Aslanlar” grubu ile bir denizciye ait lahit dikkat çekiyor. 1951-1953 yıllarındaki kazılarda nekropol alanında bulunan aslan grubu, dönemin heykeltıraşlık anlayışına ilişkin önemli örnekler arasında yer alıyor. Denizciye ait lahit ise müzenin dikkat çeken eserlerinden biri olmasına rağmen, tescil ve envanter çalışmalarının 1970’li yıllarda başlaması nedeniyle müzeye gelişine ilişkin kayıt bulunmuyor.