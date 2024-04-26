MEB yeni müfredat taslağı (içeriği) açıklandı mı? Okullarda yeni müfredat nasıl olacak, müfredat değişikliği ne zaman uygulanacak?
Yeni müfredat tarihi merak ediliyor. 2024-2025 müfredat değişikliği kademeli olarak uygulanacak. İlk olarak okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9. sınıflarda okutulmaya başlanacak. Bakan Yusuf Tekin yeni müfredat için tarih de verdi. Peki, müfredat değişikliği ne zaman açıklanacak, yeni müfredat nasıl olacak? Türkiye yüzyılı maarif modeli nedir, yeni müfredat açıklandı mı?
• 26 Nisan 2024 - 13:28 • Son Güncelleme:
• 26 Nisan 2024 - 13:28 • Son Güncelleme: