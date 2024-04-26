MEB yeni müfredat taslağı (içeriği) açıklandı mı? Okullarda yeni müfredat nasıl olacak, müfredat değişikliği ne zaman uygulanacak?

Müfredatta, akran öğrenimine ve seviyesi yüksek olan öğrencilere yönelik alternatif destek programlarına da yer verilmiş. Materyal, araç gereç ve teknoloji kullanımına önem verilirken, test mantığından uzaklaşarak açık uçlu, yorum odaklı çalışmalar ağırlık kazanmış. Yeni müfredatta öğrencilere yüklenen roller arasında farklı bakış açılarıyla düşünme ve tartışma, düşüncelerini açıkça ifade etme ve farklı görüşlere saygı duyma gibi önemli görevler de bulunuyor.''