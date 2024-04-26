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Gündem MEB yeni müfredat taslağı (içeriği) açıklandı mı? Okullarda yeni müfredat nasıl olacak, müfredat değişikliği ne zaman uygulanacak?
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MEB yeni müfredat taslağı (içeriği) açıklandı mı? Okullarda yeni müfredat nasıl olacak, müfredat değişikliği ne zaman uygulanacak?

Yeni müfredat tarihi merak ediliyor. 2024-2025 müfredat değişikliği kademeli olarak uygulanacak. İlk olarak okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9. sınıflarda okutulmaya başlanacak. Bakan Yusuf Tekin yeni müfredat için tarih de verdi. Peki, müfredat değişikliği ne zaman açıklanacak, yeni müfredat nasıl olacak? Türkiye yüzyılı maarif modeli nedir, yeni müfredat açıklandı mı?

• 26 Nisan 2024 - 13:28 • Son Güncelleme:
• 26 Nisan 2024 - 13:28 • Son Güncelleme:
1 MEB yeni müfredat taslağı (içeriği) açıklandı mı Okullarda yeni müfredat nasıl olacak, müfredat değişikliği ne zaman uygulanacak

Müfredat değişikliği çalışmalarında sona gelindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adındaki yeni müfredatın kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra görüş ve önerileri beklediklerini de belirtti. Peki, yeni müfredat açıklandı mı, müfredat değişikliği ne zaman açıklanacak? Türkiye yüzyılı maarif modeli nedir? Yeni müfredat nasıl olacak?

2 YENİ MÜFREDAT AÇIKLANDI MI, MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YENİ MÜFREDAT AÇIKLANDI MI, MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzun süredir çalışmaları süren yeni müfredat hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama geldi.

3 MEB yeni müfredat taslağı (içeriği) açıklandı mı Okullarda yeni müfredat nasıl olacak, müfredat değişikliği ne zaman uygulanacak

Bakan Tekin, “Yeni müfredat çalışmayı bugün (26 Nisan) öğleden sonra kamuoyuyla paylaşacağız. 'https://gorusoneri.meb.gov.tr' adresinden görüş ve öneriler sunulabilir." dedi. Yeni müfredatın bir hafta askıda olacağı belirtildi.

4 YENİ MÜFREDAT NASIL OLACAK, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ 2024

YENİ MÜFREDAT NASIL OLACAK, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ 2024?

Yeni müfredat eylül ayı itibariyle okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacak.

5 MEB yeni müfredat taslağı (içeriği) açıklandı mı Okullarda yeni müfredat nasıl olacak, müfredat değişikliği ne zaman uygulanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’le görüşen Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan daha önce yapmış olduğu açıklamadaki yeni müfredatın içeriği konusundaki sözleri şöyle:

6 MEB yeni müfredat taslağı (içeriği) açıklandı mı Okullarda yeni müfredat nasıl olacak, müfredat değişikliği ne zaman uygulanacak

''Milli ve manevi değerleri günlük yaşam ve hikâyelerle somutlaştırma, görsellerle zenginleştirme ve oyun uygulamalarıyla kazandırmayı hedefleyen yeni müfredat, eleştirel ve yansıtıcı düşünme ortamlarında öğrencilerin aktif rol almasını teşvik ediyor. Ayrıca sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarına katılımı öğrencilerden bekliyor.

7 MEB yeni müfredat taslağı (içeriği) açıklandı mı Okullarda yeni müfredat nasıl olacak, müfredat değişikliği ne zaman uygulanacak

Öğrencinin bilgiyi keşfettiği, günlük hayatla ilişkilendirdiği ve etkinliklerle yaparak öğrendiği bir yaklaşımı benimseyen yeni müfredat, farklı alan becerilerini de içeriyor. Öğrencinin temelde olduğu ve öğretmenin yol gösterici olduğu bir program tasarlanmış.

8 MEB yeni müfredat taslağı (içeriği) açıklandı mı Okullarda yeni müfredat nasıl olacak, müfredat değişikliği ne zaman uygulanacak

Derslere, konu anlatımıyla değil, hikâyeler, oyunlar ve günlük yaşam örnekleriyle başlanarak öğrencilerin aktif katılımı sağlanıyor. Sadece akademik başarı değil, öğrencinin mutluluğu, derse katılımı, merak duygusunun artması da hedefleniyor.

9 MEB yeni müfredat taslağı (içeriği) açıklandı mı Okullarda yeni müfredat nasıl olacak, müfredat değişikliği ne zaman uygulanacak

Müfredatta, akran öğrenimine ve seviyesi yüksek olan öğrencilere yönelik alternatif destek programlarına da yer verilmiş. Materyal, araç gereç ve teknoloji kullanımına önem verilirken, test mantığından uzaklaşarak açık uçlu, yorum odaklı çalışmalar ağırlık kazanmış. Yeni müfredatta öğrencilere yüklenen roller arasında farklı bakış açılarıyla düşünme ve tartışma, düşüncelerini açıkça ifade etme ve farklı görüşlere saygı duyma gibi önemli görevler de bulunuyor.''