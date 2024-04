İstanbul Modest Fashion Week 2024 Fişekhane’de başladı!

IMFW24, Fişekhane’de, 25 global tasarımcı ve markanın defilelerinin yanı sıra 30 marka standının da yer aldığı organizasyon, moda severlere üç gün boyunca kapılarını açtı. Model Halima Aden ve Rawdah Mohamed gibi ünlü modeller de defilede boy gösterdi. Türk tasarımcı Hilal Oğuzkan da defilesiyle Istanbul Modest Fashion Week 2024’ün açılışını yaptı.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen daha birçok marka da koleksiyonlarını moda severlere sundu. Öte yandan, global içerik Soha Taha (Birleşik Arap Emirlikleri), Niki Shah (Birleşik Arap Emirlikleri), Rania Yehia (Mısır) ve ülkemizden Zehra Özkaymaz, Büşra Meşe Yıldırım, Fatema Alawadhi (Kuveyt), Sissi Da Silva (Fransa) gibi dünyanın farklı yerlerinden gelen pek çok isim davetliler arasında yer aldı.

‘DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KONUKLARIMIZ VAR’

Tek tipleştirilmiş moda algısını kırıp, her kadının, her kültürün güzelliğine ev sahipliği yapmaya, moda trendlerinin dışına çıkarak fark yaratmaya, vizyoner modest giyim modacıların globaldeki sesi olmaya bir kez daha niyet ettiklerini belirten Modest Fashion Weeks ve Think Fashion'ın CEO'su ve yaratıcısı Özlem Şahin Ertaş, “Çok heyecanlıyız. Bu dokuzuncu organizasyonumuz ama bu kez İstanbul’dayız. Kendi evimizdeyiz. Dünyanın dört bir yanından çok güzel konuklarımız var. Birçok tasarımcımızı, markalarımızı, ünlülerimizi ve top modellerimizi güzel İstanbul'umuzda ağırlıyoruz.

Fişekhane’de üç gün boyunca keyifli bir moda haftasına ev sahipliği yapıyoruz. Tüm konuklarımızı bekleriz. Sergi alanımız, deneyim alanımız ve marka stantlarımızla doya doya moda coşkusunu bizlerle yaşayın. Yaklaşık 25 defilemiz olacak. Avrupa’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Amerika, Afrika ve Avusturalya’ya kadar uzanan geniş bir yelpaze var. Modest Fashion Week’te modanın aslında ne kadar çok kültürlü olduğunu ve özel olduğunu anlatıyoruz. Daha önce Londro, Dubai, Amsterdam’da, Riyat’ta ve Jakarta’da yaptığımız organizasyonu bu kez İstanbul’da gerçekleştirip, İstanbul’un aslında bir moda başkenti olması yönünde katkılarımızı ve desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

‘DEFİLE İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTIK

Modacı Hilal Oğuzkan,“Defileye 3 ay öncesinde hazırlanmaya başladık. 20 parça bir koleksiyon hazırlamam için biraz kısa bir süreç ama gece gündüz, bayram, tatil demeden ekibimle birlikte çalıştık. ‘Harika’ adını verdiğim haute couture koleksiyonum ile izleyicilerin karşısına geçtik. Güzel geçti. Şu anda yorumları dinliyorum. Çok emek verdik ve çok şükür ki sevildiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Dubai’den gelen Influencer Soha Taha, “Çok güzel ve tüm detaylarıyla harika düşünülmüş bir etkinlik. İlk Modest Fashion Week’ten bu yana ne kadar yol kat ettiğimizi görmek harika” dedi.