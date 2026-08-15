GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEkip aracı ile otomobil çarpıştı 2'si polis, 3 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Ekip aracı ile otomobil çarpıştı 2'si polis, 3 kişi yaralandı

Ekip aracı ile otomobil çarpıştı 2'si polis, 3 kişi yaralandı

15.08.2026 - 01:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MALATYA (İHA)

Ekip aracı ile otomobil çarpıştı 2'si polis, 3 kişi yaralandı

Malatya'da trafik polislerinin bulunduğu ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, gece yarısı Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan trafik polislerine ait ekip aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada ekip aracında bulunan 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

İLGİLİ HABER

Sahte bankacı ormana kaçtı ormanda böyle yakaladı
Sahte bankacı ormana kaçtı ormanda böyle yakaladı

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABER

Çorlu’da hayrete düşüren kaza: Görenler dakikalarca bakakaldı
Çorlu’da hayrete düşüren kaza: Görenler dakikalarca bakakaldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Ekip aracı ile otomobil çarpıştı 2'si polis, 3 kişi yaralandı
#Gündem

Ekip aracı ile otomobil çarpıştı 2'si polis, 3 kişi yaralandı

Sahte bankacı ormana kaçtı ormanda böyle yakaladı
#Gündem

Sahte bankacı ormana kaçtı ormanda böyle yakaladı

Çorlu’da hayrete düşüren kaza: Görenler dakikalarca bakakaldı
#Gündem

Çorlu’da hayrete düşüren kaza: Görenler dakikalarca bakakaldı