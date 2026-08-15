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Sahte bankacı ormana kaçtı ormanda böyle yakaladı

15.08.2026 - 01:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURSA (İHA)

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Bursa'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 13 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan U.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu ormanlık alanda yakalandı.

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Hakkında "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K., yakalama emriyle aranıyordu.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, firari şüphelinin Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti.

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Ekipler, ormanlık alanda düzenledikleri operasyonla U.K.'yi yakaladı. Vatandaşları kandırmak için sahte bankacı olarak hareket ettiği belirtilen şüphelinin, polisten kaçarken rotayı bu kez bankadan değil, ormandan yana çevirdiği görüldü.

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Bankadan ormana, ormandan cezaevine

Polis ekiplerinden kurtulmak için ormanlık alana saklanan U.K.'nin kaçış planı uzun sürmedi. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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