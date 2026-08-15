Bolu'da yasak var, uyan yok: Vatandaşlardan büyük tepki

Haberin Devamı

Bolu İl Trafik Komisyonu kararıyla araç trafiğine kapatılan kentin en işlek noktalarından İzzet Baysal Caddesi’nde motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet ve scooterların caddeye girmesi ve park edilmesi yasaklandı. Cadde giriş ve çıkışlarına yasağı belirten tabelalar yerleştirilirken, kurallara uymayan sürücülere 3 bin 702 lira para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Buna rağmen yaya yoğunluğunun fazla olduğu caddede motosiklet, bisiklet ve scooterların kullanılması dikkat çekti. Bazı araçların cadde üzerinde park edildiği de görüldü. Özellikle akşam saatleri ile hafta sonlarında yoğunluğun arttığı caddede, yayalar ile araç kullanıcıları arasında zaman zaman tartışma ve çarpışmalar yaşandığı belirtildi.

İLGİLİ HABER Yağış nedeniyle yoldan çıkan araç uçuruma düşmekten son anda kurtuldu

"İnsanlar tedirgin oluyor"

Caddeyi kullanan Barış Güzeltürk, araçların yayalar açısından tehlike oluşturduğunu belirterek, "Bu yolda motosiklet ve bisikletlerin olması insanlar açısından tehlikeli. Çünkü burası trafiğe kapalı bir cadde. İnsanlar daha çok yürümeyi tercih ediyor. Özellikle akşam saatlerinde insan sayısı artıyor, çocuklar da fazla oluyor. Çoğu zaman bu araçların insanlara çarpabildiğini, insanların tedirgin olduğunu görüyoruz. Trafik Komisyonu’nun aldığı bir karar var ancak uygulanmıyor" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Seyir halindeki otomobilin üstünde yolculuk yapan iki kadın canlarını hiçe saydı

"Bisiklet koluma çarptı"

Ömür Yondemir ise yasak tabelalarına rağmen bisikletlerin hızlı şekilde caddeden geçtiğini ifade ederek, "Yasak olduğu tabelada yazıyor ama bisikletler çok hızlı geçiyor. Geçen gün marketten su aldım, dönerken bisiklet koluma çarptı. Çok hızlı gidiyorlar. Yasak var ama dinleyen yok" diye konuştu. Tahsin İlek de çocuk, kadın ve yaşlıların yoğun olarak kullandığı caddede tehlike yaşandığını söyleyerek, "Buradan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar geçiyor. Hiç frene basmadan gidiyorlar. Burada yasak var ama niye uygulanmıyor? Bir insan öldüğü zaman mı yasak uygulanacak?" diye konuştu.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER Bayburt ekonomisine katkı sağlayan tarhun hasadı başladı

"Az kalsın bana çarpacaktı"

Esma Nur Berber, yürüdüğü sırada bir scooterın kendisine çarpma tehlikesi yaşattığını belirterek, "Caddede yürürken tam önümden scooterla geçtiler. Az kalsın bana çarpacaktı. Böyle şeyler olabiliyor. Başka vatandaşlar da aynı durumu yaşıyordur" diye konuştu. Kemal Sadıker ise özellikle hafta sonlarında caddenin daha yoğun olduğunu dile getirerek, "Caddede yürüyemiyoruz. Korna basıyorlar, küfür ediyorlar. Yasak var ama uyulmuyor. Cumartesi ve pazar günleri daha kalabalık oluyor. Vatandaşlarla motosiklet sürücüleri arasında sözlü tartışmalar da çok yaşanıyor" dedi.