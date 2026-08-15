Seyir halindeki otomobilin üstünde yolculuk yapan iki kadın canlarını hiçe saydı

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin tavanında ve kaputunda yolculuk yapan iki kadın canlarını adeta hiçe saydı. Ardından bir kadın daha gelerek araca bindi. Tehlikeli anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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