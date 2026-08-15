Seyir halindeki otomobilin üstünde yolculuk yapan iki kadın canlarını hiçe saydı
15.08.2026 - 01:01Güncellenme Tarihi:
Elazığ’da seyir halindeki otomobilin kaputu ve tavanında yolculuk yaparak tehlikeye davetiye çıkaran iki kadın kameraya yansıdı.
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Olay, merkez Ataşehir Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin tavanında ve kaputunda yolculuk yapan iki kadın canlarını adeta hiçe saydı. Ardından bir kadın daha gelerek araca bindi. Tehlikeli anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.