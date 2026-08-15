Şiddetli yağışlar Rize'de heyelan ve su taşkınlarına neden oldu

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İl genelinde görülen ve özellikle doğu ilçelerinde etkili olan yağışların ardından 5 ilçede 42 köyde toplam 61 noktada heyelanlar ve küçük çaplı menfez taşkınları meydana geldi.

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Yağışların ardından Pazar ilçesinde 19 köyde 34 noktada, Çayeli ilçesinde 17 köyde 18 noktada, merkez ilçede 3 köyde 4 noktada, Ardeşen ilçesinde 2 köyde 3 noktada ve Fındıklı ilçesinde 1 köyde 2 noktada heyelanlar ve taşkınlar yaşandı.

Yaşanan olumsuzluklara 23 iş makinesi ve 28 personel ile İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.