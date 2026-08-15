Şiddetli yağışlar Rize'de heyelan ve su taşkınlarına neden oldu
15.08.2026 - 00:40Güncellenme Tarihi:
Rize'de 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar heyelan ve su taşkınlarına neden oldu.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
İl genelinde görülen ve özellikle doğu ilçelerinde etkili olan yağışların ardından 5 ilçede 42 köyde toplam 61 noktada heyelanlar ve küçük çaplı menfez taşkınları meydana geldi.
Yağışların ardından Pazar ilçesinde 19 köyde 34 noktada, Çayeli ilçesinde 17 köyde 18 noktada, merkez ilçede 3 köyde 4 noktada, Ardeşen ilçesinde 2 köyde 3 noktada ve Fındıklı ilçesinde 1 köyde 2 noktada heyelanlar ve taşkınlar yaşandı.
Yaşanan olumsuzluklara 23 iş makinesi ve 28 personel ile İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.