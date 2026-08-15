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Yağış nedeniyle yoldan çıkan araç uçuruma düşmekten son anda kurtuldu

15.08.2026 - 01:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

Yağış nedeniyle yoldan çıkan araç uçuruma düşmekten son anda kurtuldu

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yağış nedeniyle yoldan çıkan hafif ticari araç, uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

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Kaza, Sumbas ilçesi Çem Kalesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışın etkili olduğu bölgede seyir halindeki hafif ticari araç yoldan çıkarak uçurumun kenarında durabildi.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta ve çevresinde gerekli çalışmayı gerçekleştirirken, sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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