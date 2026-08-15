Bayburt ekonomisine katkı sağlayan tarhun hasadı başladı

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Tarım alanında Bayburt’un önemli ürünleri arasında yer alan ve ihracatıyla kent ekonomisine katkı sağlayan tarhunun hasadına katılan Vali Eldivan, üreticilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Tarhun üretiminin geliştirilmesi ve ürünün katma değerinin artırılmasının önemine dikkat çeken Eldivan, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi diledi.

Hasadın ardından köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Eldivan, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Vali Eldivan’a programda KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ebubekir Köse eşlik etti.