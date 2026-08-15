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Hasat öncesi hububat tarlalarında sarı pas hastalığı kontrolü yapıldı

15.08.2026 - 00:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BAYBURT (İHA)

Hasat öncesi hububat tarlalarında sarı pas hastalığı kontrolü yapıldı

Bayburt'ta hasat öncesi hububat alanlarında sarı pas hastalığına yönelik kontroller gerçekleştirildi.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince il genelindeki hububat tarlalarında yapılan kontrollerde, serin ve nemli hava koşullarında gelişen sarı pas hastalığına karşı incelemelerde bulunuldu.

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Hububatın yapraklarında sarı renkli, çizgi şeklindeki püstüllerle kendini gösteren hastalığın, ilerleyen dönemlerde ürünlerde verim ve kalite kayıplarına yol açabildiği belirtildi.

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Üreticilere tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri, hastalık belirtilerinin görülmesi halinde İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları çağrısında bulunuldu.

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Üreticilerin ürünlerini korumaya yönelik saha kontrolleri ve teknik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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