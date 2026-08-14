Çobanlık yaparken başladı dev bir hazineye dönüştürdü! Taş merakı 40 yıllık koleksiyona dönüştü

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Çocukluk ve gençlik yıllarında başlayan taş merakının bugün kendisi için vazgeçilmez bir hobiye dönüştüğünü anlatan Koç, "Muş'un Kurtik Dağları'nda çobanlık yaparken dere ve göllerde bazı taşlar dikkatimi çekti. Zamanla bu artık bir hobiye dönüştü. Ben bu göllerde, derelerde, yaylalarda taş aramaya başladım. Binlerce taş topladım, ayıkladım. Bu hâlâ devam etmektedir. Artık bu bir hobiye dönüştü, yani alışkanlık oldu" dedi.