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GündemAkraba kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi: 1 kişi bıçaklandı, 6 kişi yaralandı
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Akraba kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi: 1 kişi bıçaklandı, 6 kişi yaralandı

14.08.2026 - 23:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURSA (İHA)

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Bursa'da bir dükkan nedeniyle akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi bıçaklanırken, toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazıyla müdahale etti. Olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Kavganın başladığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında bir dükkan nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine saldırdı.

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Kısa sürede büyüyen kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken, bir kişi bıçakla yaralandı. Çıkan arbedede 5 kişi daha çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulunurken, kavganın yeniden alevlenmesi üzerine biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı. Olay sırasında yaşanan hareketlilik mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

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Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bıçaklanan kişinin de hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Kavganın çıkış nedeni ve bıçaklama olayının nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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