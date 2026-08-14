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Kümese giren yılanın fareyi yakaladığı anlar kamerada

14.08.2026 - 22:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MANİSA (İHA)

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Manisa'nın Demirci ilçesinde bir bağ evindeki kümese giren yaklaşık 2.5 metre uzunluğundaki yılanın büyük bir fareyi yakaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ev sahibi Serdar Çorlu, "Yılan doğanın dengesidir, lütfen öldürmeyelim" diyerek çağrıda bulundu.

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Demirci ilçesi Bahçeler Mahallesi Serke Deresi mevkisinde Serdar Çorlu’ya ait bağ evinin kümesine giren yaklaşık 2.5 metre uzunluğundaki yılan, büyük bir fareyi avladı. Fareyi yakalayıp etkisiz hale getiren yılanı fark eden Çorlu, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde dev yılanın fareyi sıkıca yakaladığı ve kümesin dışına doğru sürükleyerek götürdüğü görüldü.

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Bağ evinin sahibi Serdar Çorlu, yılanların doğaya ve ekosisteme sağladığı faydaya dikkat çekerek, "Lütfen yılanları öldürmeyin. Bakın, kümesin belası olan devasa fareyi yakaladı. Yılanın doğaya çok büyük faydası var" ifadelerini kullandı.

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