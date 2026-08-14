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Meteoroloji uyarmıştı, poyraz etkili oldu ağaçlar devrildi

14.08.2026 - 22:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Meteoroloji uyarmıştı, poyraz etkili oldu ağaçlar devrildi

Meteorolojinin kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Tekirdağ'da etkili olan poyraz hayatı olumsuz etkiledi. Süleymanpaşa ilçesi Alkaya sahilinde bazı ağaçlar devrildi.

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Kentte poyrazın hızı saatte yaklaşık 40 kilometreye ulaşırken, hava sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçüldü. Özellikle sahil kesimlerinde hissedilen kuvvetli rüzgar, ağaçların dallarının kırılmasına ve bazı ağaçların devrilmesine neden oldu.

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Poyrazın etkisini gün içerisinde sürdürmesi beklenirken, ekiplerin sahil ve kent genelindeki muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirlerini sürdürdüğü öğrenildi.

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Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde vatandaşların özellikle ağaçların, tabelaların, çatıların ve devrilebilecek diğer yapıların yakınında bulunmamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.

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