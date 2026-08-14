Meteoroloji uyarmıştı, poyraz etkili oldu ağaçlar devrildi

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Kentte poyrazın hızı saatte yaklaşık 40 kilometreye ulaşırken, hava sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçüldü. Özellikle sahil kesimlerinde hissedilen kuvvetli rüzgar, ağaçların dallarının kırılmasına ve bazı ağaçların devrilmesine neden oldu.

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Poyrazın etkisini gün içerisinde sürdürmesi beklenirken, ekiplerin sahil ve kent genelindeki muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde vatandaşların özellikle ağaçların, tabelaların, çatıların ve devrilebilecek diğer yapıların yakınında bulunmamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.