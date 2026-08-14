Artuklu'da forkliften düşen elektrik trafosunun altında kalan işçi, öldü
14.08.2026 - 22:28Güncellenme Tarihi:
Mardin’in Artuklu ilçesinde forklift ile kaldırıldığı sırada düşen elektrik trafosunun altında kalan işçi Tahir Çiçek (62), hayatını kaybetti.
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Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy ile Göllü mahallelerinin yakınındaki bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. İşçi Tahir Çiçek, forklift ile bulunduğu yerden kaldırılırken düşen elektrik trafosunun altında kaldı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çiçek'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Forklift operatörü M.B. ise ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Jandarma, olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.