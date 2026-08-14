GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemArtuklu'da forkliften düşen elektrik trafosunun altında kalan işçi, öldü
HaberlerGündem Haberleri Artuklu'da forkliften düşen elektrik trafosunun altında kalan işçi, öldü

Artuklu'da forkliften düşen elektrik trafosunun altında kalan işçi, öldü

14.08.2026 - 22:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)

Artuklu'da forkliften düşen elektrik trafosunun altında kalan işçi, öldü

Mardin’in Artuklu ilçesinde forklift ile kaldırıldığı sırada düşen elektrik trafosunun altında kalan işçi Tahir Çiçek (62), hayatını kaybetti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy ile Göllü mahallelerinin yakınındaki bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. İşçi Tahir Çiçek, forklift ile bulunduğu yerden kaldırılırken düşen elektrik trafosunun altında kaldı.

İLGİLİ HABER

Giresun'da sağanak ve sel felakete yol yol açtı: Köylerine gitmek istediler, sel sularına kapılarak kayboldular
Giresun'da sağanak ve sel felakete yol yol açtı: Köylerine gitmek istediler, sel sularına kapılarak kayboldular

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çiçek'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Forklift operatörü M.B. ise ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

İLGİLİ HABER

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı kazada 1'i bebek 9 kişi yaralandı
Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı kazada 1'i bebek 9 kişi yaralandı

Jandarma, olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Güncel Haberler

Akraba kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi: 1 kişi bıçaklandı, 6 kişi yaralandı
#Gündem

Akraba kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi: 1 kişi bıçaklandı, 6 kişi yaralandı

Geçmişe duyduğu bağlılığı yıllar içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü: İki parçayla başladı, 35 yılda 3 bin eşyalık müze kurdu
#Gündem

Geçmişe duyduğu bağlılığı yıllar içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü: İki parçayla başladı, 35 yılda 3 bin eşyalık müze kurdu

Kümese giren yılanın fareyi yakaladığı anlar kamerada
#Gündem

Kümese giren yılanın fareyi yakaladığı anlar kamerada