GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMinibüs ile hafif ticari araç çarpıştı kazada 1'i bebek 9 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı kazada 1'i bebek 9 kişi yaralandı

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı kazada 1'i bebek 9 kişi yaralandı

14.08.2026 - 20:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya),(DHA)

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı kazada 1'i bebek 9 kişi yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 1’i bebek 9 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akyazı ilçesi Yongalık Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile minibüs, çift şeritli yolda çarpıştı.

İLGİLİ HABER

Cenaze yemeğinin ardından kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı
Cenaze yemeğinin ardından kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Araçlarda yaralanan 1’i bebek 9 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABER

Nusaybin'de korkunç olay! Tartıştığı yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü
Nusaybin'de korkunç olay! Tartıştığı yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı kazada 1'i bebek 9 kişi yaralandı
#Gündem

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı kazada 1'i bebek 9 kişi yaralandı

Cenaze yemeğinin ardından kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı
#Gündem

Cenaze yemeğinin ardından kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı

Nusaybin'de korkunç olay! Tartıştığı yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü
#Gündem

Nusaybin'de korkunç olay! Tartıştığı yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü