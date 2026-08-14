Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı kazada 1'i bebek 9 kişi yaralandı

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Akyazı ilçesi Yongalık Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile minibüs, çift şeritli yolda çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Araçlarda yaralanan 1’i bebek 9 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.