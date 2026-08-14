Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı kazada 1'i bebek 9 kişi yaralandı
14.08.2026 - 20:16Güncellenme Tarihi:
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 1’i bebek 9 kişi yaralandı.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Kaza, saat 18.00 sıralarında Akyazı ilçesi Yongalık Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile minibüs, çift şeritli yolda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Araçlarda yaralanan 1’i bebek 9 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.