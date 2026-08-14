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Nusaybin'de korkunç olay! Tartıştığı yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

14.08.2026 - 19:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

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MARDİN’in Nusaybin ilçesinde S.C. (66), tartıştığı yatalak eşi Asya Cebe’yi (68) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

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Olay, 16.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi Şahin Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, S.C. ile yatalak olan eşi Asya Cebe arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışma sırasında S.C., eşini bıçakladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Asya Cebe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yapılan incelemenin ardından Asya Cebe’nin cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılacak ön otopsinin ardından cenazenin, detaylı otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderileceği belirtildi.

Nusaybinde korkunç olay Tartıştığı yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

Olayın ardından S.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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