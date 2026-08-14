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32 derece ağustos sıcağında sağanak, dolu ve fırtına

14.08.2026 - 19:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye), (DHA)

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hava sıcaklığının 32 derece olduğu ağustos ayında sağanak yağış, dolu ve fırtına etkili oldu.

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Yaz mevsiminin en sıcak aylarından ağustosta, 32 derece sıcaklığın ölçüldüğü ilçede aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İlçe merkezinde sağanak ve fırtına görülürken, yüksek kesimlerindeki yaylalık bölgeler olan Kösepınarı, Kayasuyu, Yoğunoluk, Tahta ve Değirmendere köylerinde sağanakla birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Vatandaşlar, zaman zaman etkisini artıran sağanak, fırtına ve doluyu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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32 derece ağustos sıcağında sağanak, dolu ve fırtına

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