32 derece ağustos sıcağında sağanak, dolu ve fırtına

Haberin Devamı

Yaz mevsiminin en sıcak aylarından ağustosta, 32 derece sıcaklığın ölçüldüğü ilçede aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İlçe merkezinde sağanak ve fırtına görülürken, yüksek kesimlerindeki yaylalık bölgeler olan Kösepınarı, Kayasuyu, Yoğunoluk, Tahta ve Değirmendere köylerinde sağanakla birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Vatandaşlar, zaman zaman etkisini artıran sağanak, fırtına ve doluyu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

İLGİLİ HABER Tilki çocuğun topunu alıp kaçtı; o anlar kameraya böyle yansıdı