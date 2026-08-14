32 derece ağustos sıcağında sağanak, dolu ve fırtına
14.08.2026 - 19:52Güncellenme Tarihi:
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hava sıcaklığının 32 derece olduğu ağustos ayında sağanak yağış, dolu ve fırtına etkili oldu.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Yaz mevsiminin en sıcak aylarından ağustosta, 32 derece sıcaklığın ölçüldüğü ilçede aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İlçe merkezinde sağanak ve fırtına görülürken, yüksek kesimlerindeki yaylalık bölgeler olan Kösepınarı, Kayasuyu, Yoğunoluk, Tahta ve Değirmendere köylerinde sağanakla birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Vatandaşlar, zaman zaman etkisini artıran sağanak, fırtına ve doluyu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.