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Tilki çocuğun topunu alıp kaçtı; o anlar kameraya böyle yansıdı

14.08.2026 - 19:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)

Çanakkale'de, Demir Demirci'nin (3) oynamak için attığı topu alan tilki, kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kepez beldesinde meydana geldi.

2Tilki çocuğun topunu alıp kaçtı; o anlar kameraya böyle yansıdı

Ailesiyle oyun oynamak için gittiği ağaçlık alanda Demir Demirci'nin yanına bir tilki yaklaştı.

3Tilki çocuğun topunu alıp kaçtı; o anlar kameraya böyle yansıdı

Demirci'nin oynamak için attığı topu alan tilki, hızla bölgeden uzaklaştı.

4Tilki çocuğun topunu alıp kaçtı; o anlar kameraya böyle yansıdı

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

5Tilki çocuğun topunu alıp kaçtı; o anlar kameraya böyle yansıdı

 

 

 