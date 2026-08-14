Tilki çocuğun topunu alıp kaçtı; o anlar kameraya böyle yansıdı
14.08.2026 - 19:02Güncellenme Tarihi:
Çanakkale'de, Demir Demirci'nin (3) oynamak için attığı topu alan tilki, kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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1
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kepez beldesinde meydana geldi.
2
Ailesiyle oyun oynamak için gittiği ağaçlık alanda Demir Demirci'nin yanına bir tilki yaklaştı.
3
Demirci'nin oynamak için attığı topu alan tilki, hızla bölgeden uzaklaştı.
4
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
5