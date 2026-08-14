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Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı kazada 5 kişi yaralandı

14.08.2026 - 19:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi Fen Lisesi Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 80 DY 389 plakalı otomobil ile 80 AIS 382 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerde yaralann 5 kişi, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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