Giresun'da sağanak ve sel felakete yol yol açtı: Köylerine gitmek istediler, sel sularına kapılarak kayboldular
Giresun'un Keşap ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışların ardından meydana gelen selde kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Giresun’un Keşap ilçesi Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, ilçelerinde yaşanan sel afetinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
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Giresun'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar bölgede sel ve heyelanlara neden oldu. Su seviyesinin attığı dere taşarak karayolunda hasarlara neden oldu. İlçe genelinde bazı ev ve işyerlerini su basarken, yüksek kesimlerde ise heyelan nedeniyle bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.
Keşap ilçesine bağlı Küçükgeriş köyünde heyelan nedeniyle iki katlı evin bir bölümünde çökme meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.
Karayolları ekipleri tarafından Keşap-Karabulduk karayolunda temizleme çalışmaları sürerken, araçla seyir halindeyken sel sularına kapılarak kaybolan bilgisayar öğretmeni Mehmet Akkaya ile ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.
Araçtan kendi imkanları ile kurtulan Ahmet Yılmaz ise kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Bilgisayar öğretmeni olan Mehmet Akkaya'nın dayısı Cihangir Çoban, yeğenlerinin Giresun il merkezinden köye gelmek istediklerini ancak sel sularına kapılarak kaybolduklarını belirterek "Gece saatlerinde haberimiz oldu.
Yollar kapanmıştı. Çaresiz kaldık. Araçta 3 kişiydiler. Şoför olan kendi çabaları ile kurtuluyor. Nasıl kurtulduğunu bilmiyoruz. Hastanede tedavi görüyor. Yeğenlerimiz kayıp.
Kendi imkanları ile kurtulan şoförün eşiyle görüştüm omuriliğinde çatlak varmış. Fazla su yutmuş kendinde değilmiş. Yeğenlerimizi arama çalışmaları devam ediyor. Giresun'dan köye geliyorlardı" ifadelerini kullandı.
Keşap Belediye Başkanı Arışan: Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Giresun'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar bölgede sel ve heyelanlara neden oldu. Derelerde su seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaştığı Keşap ilçesinde su baskınları meydana geldi.
Ekipler tarafından ilçede çalışmalar sürerken, yaşanan heyelan nedeniyle ilçeye bağlı Karabulduk beldesine ulaşım sağlanamıyor. Araçla seyir halindeyken sel sularına kapılarak kaybolan iki kişiyi ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, iki kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İlçemizde asıl yoğunluk Karabulduk ve üst kesimlerde oluştu. Keşap’a doğru bir baskı oluşturdu. Gece yarısı itibariyle dereden hafif hafif taşmalar oldu ama çok şükür yağmurun kesilmesiyle daha büyük bir felaket önlenmiş oldu.
Köylerde ciddi manada heyelanlar var. İlçe merkezinde 3-4 yerde dükkanı ve evlere su girmesi nedeniyle temizlenmesi gereken yerler var.
Karabulduk’a yakın bir alanda bir araç derede kayboldu. Bir kişi kurtuldu, iki kişinin kaybolduğu söyleniyor. Şuanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İnşallah sağ salim bulunurlar diye temenni ediyoruz. Şuanda Karabulduk yolunda bir sıkıntı var. Yolun gün içerisinde açılması için çalışmalar sürüyor" dedi.
Kayıp 2 kişinin kimlikleri belirlendi
Giresun’da dün etkili olan şiddetli yağışlar ve sellerin ardından Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde kaybolan 2 kişinin kimlikleri belirlendi.
Giresun’da şiddetli yağışlar dün özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde etkili oldu. Bölgede dereler taşarken, su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı, yerleşim yerlerinde su baskınları yaşandı. Yağışların sabaha karşı durmasının ardından sular çekilirken, bölgede hasar tespit çalışmaları başlarken, Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp başvurusu yapıldı.
Keşap ilçesinde dün akşam saat 21.30 sıralarında Ahmet Yılmaz (50), Mehmet Akkaya (45) ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) araçla seyir halindeyken Keşap-Karabulduk beldesi yolunda derenin taşması sonucu sel sularına kapıldılar. Ahmet Yılmaz kendi imkanları ile araçtan çıkarak kurtulurken, bilgisayar öğretmeni olan Mehmet Akkaya ile ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kurtulamadı.
AFAD, AKUT ve İHH Kurtarma ekipleri iş makineleri eşliğinde dayı ile yeğenini bulmak için Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde arama çalışması başlatırken, şahısların içinde bulunduğu araç hurda ve kullanılamaz halde dere içinde bulundu. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.
3 AY ÖNCE UMREDEN GELMİŞ
Giresun’un Keşap ilçesinde etkili olan sağanak sonrası taşan derede araçlarıyla birlikte suya kapılıp kaybolan lise öğretmeni Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nu arama çalışmaları sürüyor. 100’ü aşkın arama kurtarma personeli, yer yer seviyesi yükselen dere güzergahı boyunca ellerindeki şişlerle sondama yöntemiyle dayı ve yeğenine dair iz arıyor.
Sayca İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni olarak göre yapan Mehmet Akkaya’nın, 3 ay önce umreden döndüğü, dün gece saatlerinde ise araçla kent merkezinden ilçeye bağlı köyleri Küçükgeriş'e gitmek için yola çıktıkları belirtildi.