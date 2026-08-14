Giresun'da sağanak ve sel felakete yol yol açtı: Köylerine gitmek istediler, sel sularına kapılarak kayboldular

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Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan, iki kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "İlçemizde asıl yoğunluk Karabulduk ve üst kesimlerde oluştu. Keşap’a doğru bir baskı oluşturdu. Gece yarısı itibariyle dereden hafif hafif taşmalar oldu ama çok şükür yağmurun kesilmesiyle daha büyük bir felaket önlenmiş oldu.