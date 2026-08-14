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Eskişehir-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı

14.08.2026 - 22:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ESKİŞEHİR (İHA)

Eskişehir-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı

Eskişehir-Ankara kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu Mahmudiye ilçesi kırsal Tokathan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 AOZ 379 plakalı otomobil ile 26 TH 227 plakalı otomobil çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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