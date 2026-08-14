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Geçmişe duyduğu bağlılığı yıllar içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü: İki parçayla başladı, 35 yılda 3 bin eşyalık müze kurdu

14.08.2026 - 23:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NİĞDE (İHA)

Niğde’nin Gümüşler beldesinde yaşayan 60 yaşındaki Ali Yılmaz; geçmişe duyduğu bağlılığı 35 yıl içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü.

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Niğde’nin Gümüşler beldesinde yaşayan 60 yaşındaki Ali Yılmaz, babasından kalan iki eski eşyayla başlayan merakını 35 yılda büyüterek evinin altında yaklaşık 3 bin parçanın sergilendiği özel bir müzeye dönüştürdü.

2Geçmişe duyduğu bağlılığı yıllar içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü: İki parçayla başladı, 35 yılda 3 bin eşyalık müze kurdu

Babasından kalan bir radyo ile el fenerini saklamasıyla başlayan eski eşya merakı, bugün evinin altında oluşturduğu 95 metrekarelik alanda yaklaşık 3 bin parçalık koleksiyona ulaştı.

3Geçmişe duyduğu bağlılığı yıllar içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü: İki parçayla başladı, 35 yılda 3 bin eşyalık müze kurdu

Yaklaşık 40 yıldır köy, kasaba ve eski evlerden topladığı eşyaları özenle temizleyip onaran Yılmaz, koleksiyonunu gelecek nesillere geçmişte kullanılan araç ve gereçleri tanıtmak amacıyla sergiliyor.

4Geçmişe duyduğu bağlılığı yıllar içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü: İki parçayla başladı, 35 yılda 3 bin eşyalık müze kurdu

'Eskisi olmayanın yenisi olmaz' sözünü kendisine ilke edindiğini belirten Yılmaz; "Babamdan kalan bir radyomuz ve fenerimiz vardı. Onlarla başladım. Sonra eski eşyalara karşı sevgim daha da arttı. Gittiğim her yerde toplamaya başladım.

5Geçmişe duyduğu bağlılığı yıllar içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü: İki parçayla başladı, 35 yılda 3 bin eşyalık müze kurdu

Ahırlardan, samanlıklardan çıkardığım eşyalar oldu. Getirdiğim her parçanın temizliği ve tamiriyle günlerce uğraşıyorum" dedi. Koleksiyonunda yaklaşık 3 bin parça bulunduğunu ifade eden Yılmaz, her eşyanın kendisi için ayrı bir değeri olduğunu belirterek, "Birisi ‘Bende de vardı, çöpe attım’ dediğinde çok üzülüyorum.

6Geçmişe duyduğu bağlılığı yıllar içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü: İki parçayla başladı, 35 yılda 3 bin eşyalık müze kurdu

Çünkü bunlar dedelerimizden, nenelerimizden kalan geçmişimizin parçaları" diye konuştu. Koleksiyonuna yalnızca birkaç metrekarelik bir odada başladığını anlatan Yılmaz, zamanla alanın yetersiz kaldığını ve evinin altındaki 95 metrekarelik bölümü müzeye dönüştürdüğünü söyledi. Yılmaz, artık burada da yer kalmadığını, bazı eşyaları tavana kadar yerleştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

7Geçmişe duyduğu bağlılığı yıllar içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü: İki parçayla başladı, 35 yılda 3 bin eşyalık müze kurdu

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ziyaretçiler ağırladığını belirten Yılmaz, özellikle gençlerin eski eşyaları görmesini önemsediğini kaydetti. Üniversite öğrencilerinin de zaman zaman müzeyi ziyaret ettiğini aktaran Yılmaz, gelenlere eşyaların geçmişini ve kullanım amaçlarını tek tek anlattığını ifade etti.

8Geçmişe duyduğu bağlılığı yıllar içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü: İki parçayla başladı, 35 yılda 3 bin eşyalık müze kurdu

Müzeyi ziyaret etmek isteyenlerden herhangi bir ücret almadığını vurgulayan Yılmaz; "Para almak bize yakışmaz. Buyursunlar gelsinler, görsünler, tanışalım, bir kahvemizi içsinler. Tek isteğim geçmişimizi gelecek nesillere daha fazla tanıtabilmek" dedi.