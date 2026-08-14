Geçmişe duyduğu bağlılığı yıllar içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü: İki parçayla başladı, 35 yılda 3 bin eşyalık müze kurdu

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Ahırlardan, samanlıklardan çıkardığım eşyalar oldu. Getirdiğim her parçanın temizliği ve tamiriyle günlerce uğraşıyorum" dedi. Koleksiyonunda yaklaşık 3 bin parça bulunduğunu ifade eden Yılmaz, her eşyanın kendisi için ayrı bir değeri olduğunu belirterek, "Birisi ‘Bende de vardı, çöpe attım’ dediğinde çok üzülüyorum.