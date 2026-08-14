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Tavşanlı’nın aroması ve lezzetiyle meşhur Kışlademirli kavunu pazara indi

14.08.2026 - 18:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KÜTAHYA (İHA)

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, kendine has aroması ve lezzetiyle bölgede yoğun ilgi gören meşhur Kışlademirli kavunu tezgahtaki yerini aldı.

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1Tavşanlı’nın aroması ve lezzetiyle meşhur Kışlademirli kavunu pazara indi

Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyünde yetişen yerli kavunlar, semt pazarlarında tüketicilerin beğenisine sunuldu. Kendine has lezzeti ve yoğun aromasıyla bilinen Kışlademirli kavunu, satışa çıkar çıkmaz vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

2Tavşanlı’nın aroması ve lezzetiyle meşhur Kışlademirli kavunu pazara indi

Kışlademirli köyünde uzun yıllardır çiftçilik yapan 68 yaşındaki Recep Açıkgöz, kendi tarlasında özenle yetiştirdiği kavun, domates ve biberleri semt pazarında satmaya başladı.

3Tavşanlı’nın aroması ve lezzetiyle meşhur Kışlademirli kavunu pazara indi

Kendi ürettiği doğal ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirten üretici Recep Açıkgöz, bölge halkının Kışlademirli kavununa olan ilgisinden memnun olduğunu ifade etti.

4Tavşanlı’nın aroması ve lezzetiyle meşhur Kışlademirli kavunu pazara indi

Kavunun lezzet farkına dikkat çeken Açıkgöz, "Kendi emeğimizle yetiştirdiğimiz ürünlerimizi pazar tezgahımıza çıkardık. Lezzeti ve aromasıyla fark oluşturan Kışlademirli kavununun kilosunu 30 TL'den satışa sunuyoruz" dedi.

5Tavşanlı’nın aroması ve lezzetiyle meşhur Kışlademirli kavunu pazara indi

Bölge genelinde özellikle Kışlademirli ve Dereli köylerinde yetiştirilen yerli kavunlar, tadı ve kalitesiyle pazarda en çok aranan ürünler arasında yer alıyor.