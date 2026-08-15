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Dörtyol - Payas karayolunda demir yüklü tır devrildi

15.08.2026 - 00:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Dörtyol - Payas karayolunda demir yüklü tır devrildi

Hatay’da devrilerek yan yatan tırda yüklü demirler karayoluna saçıldı.

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Kaza, Dörtyol - Payas karayolu hastane mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan demir yüklü tır, demirleri bağlayan halatın kopması sonrası devrildi. Tırda yüklü demirler yola saçıldı. Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. Tırın şoförü tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet hastanesine kaldırıldı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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