Dörtyol - Payas karayolunda demir yüklü tır devrildi

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Kaza, Dörtyol - Payas karayolu hastane mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan demir yüklü tır, demirleri bağlayan halatın kopması sonrası devrildi. Tırda yüklü demirler yola saçıldı. Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. Tırın şoförü tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.