Bakan Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin başladığını açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal desteklemeler kapsamında bu ay toplam 4 milyar 435 bin 821 lira tutarında ödeme yapıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

TOPLAMDA 4 MİLYAR 435 MİLYON 821 TL DESTEK YAPILACAK

Bakan Yumaklı,"Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Yumaklı, ödemeler kapsamında 3 milyar 344 milyon 15 bin lira buzağı desteği, 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 lira çiğ süt desteği, 32 milyon 155 bin 447 lira lisanslı depoculuk desteği, 29 milyon 216 bin 20 lira hayvan gen kaynakları desteği, 10 milyon 42 bin 754 lira sertifikalı tohum üretim desteği ve 9 milyon 320 bin lira düve alım desteğinin yer aldığını belirtti.

Ayrıca, buzağı ve süt desteği ödemelerine ilişkin takvim bulunduğunu aktaran Yumaklı, ödemelerin T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası son haneleri dikkate alınarak 26 Nisan, 3 Mayıs ve 10 Mayıs günleri saat 18.00'den itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.

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