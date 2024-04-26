Cumhurbaşkanı Erdoğan Mark Rutte ile görüştü: Kalıcı ateşkes büyük önem taşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. 17.20'de başlayan görüşmenin ardından Erdoğan ve Rutte ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından Erdoğan, Rutte'ye NATO Genel Sekreterliği seçiminde başarılar diledi.

“GİRİŞİMCİLERİMİZ HOLLANDA'DA 6 MİLYAR AVRO DEĞERİNDEKİ YATIRIMLARIYLA 80 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR"

Erdoğan, “Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü, iş gücü anlaşmasının ise 60'ıncı yılını idrak ediyoruz. Böyle bir dönemde gerçekleşen, ikili ilişkilerimiz açısından ayrı bir anlam taşıyor. Tabii ikili münasebetlerimizin geçmişi 400 yılı aşmaktadır. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu iş birliğini gözden geçirdik. İkili münasebetlerimizi daha ileri seviyelere taşıma kararlılığımızı teyit ettik. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz derinleşerek güçlenmeye devam ediyor. Hollanda, Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır. Girişimcilerimiz ise Hollanda'da 6 milyar avro değerindeki yatırımlarıyla yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlıyor. İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu. Bu rakamı ilk aşamada 15 milyar dolara, ardından da 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Savunma sanayi, yeşil ve dijital dönüşüm ile enerji sektörlerinde tesis edeceğimiz yeni ortaklıklar bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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“TERÖRLE MÜCADELE KONUSU DA İSTİŞARELERİMİZİN EN ÖNCELİKLİ BAŞLIKLARINDAN BİRİYDİ"

Erdoğan, “Avrupa Birliği'yle gümrük birliğinin güncellenmesine yönelik çalışmaların bir an önce başlatılması önemlidir. Türkiye olarak buna atfettiğimiz ehemmiyete, görüşmemizde bir kez daha dikkat çektim. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle ilişkilerini hakkaniyet ve stratejik perspektifte ele alması noktasında Hollanda'nın desteğini bekliyoruz. Sayın Başbakan'la, başta Gazze ve Ukrayna özelinde ortak güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'de devam eden katliamların durdurulması ve kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor. Ateşkes ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması hususunda İsrail yönetimine daha fazla bölgeyle temaslarında ateşkes, barış ve istikrar için gereken adımların atılması yönündeki beklentilerimizi vurguladım. Terörle mücadele konusu da istişarelerimizin en öncelikli başlıklarından biriydi. Türkiye'nin bölücü terörle mücadele noktasında ödediği ağır bedeller ortadadır. Aralarında çocukların, kadınların, sivillerin ve güvenlik güçlerimizin olduğu binlerce vatandaşımızı PKK'nın saldırılarında kurban verdik. Müttefiklik hukukuna uygun biçimde PKK ve uzantıları başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini ifade ettim" dedi.

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“KARARIMIZI STRATEJİK AKIL VE HAKKANİYET ÇERÇEVESİNDE VERECEĞİMİZDEN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temmuz ayında Washington'da gerçekleştirilecek NATO devlet hükümet başkanları zirvesi ve hazırlıkları da gündemimizde yer aldı. İttifak içerisindeki dayanışmayı ve Müttefikler arasındaki insicamı sağlamak öncelikle NATO Genel Sekreteri'nin görevidir. Bu kapsamda bu göreve aday olan Sayın Rutte'yle yeni NATO Genel Sekreterinde ne tür hasletleri görmek istediğimizi paylaştım. Müstakbel genel sekreterin NATO'nun Avrupa - Atlantik güvenliğinin sağlanmasında ki asli konumunun korunmasına öncelik vermesini beklediğimizi belirttim. Ayrıca müttefikler arasındaki savunma sanayi alanındaki yaptırım kısıtlama ve engellemelerin ortadan kaldırılmasında tıpkı Sayın Stoltenberg gibi yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesi şarttır. Bu hususları genel sekreterlik için adaylığını açıklayan Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Lohannis ile ayrıca geçtiğimiz hafta talebi üzerine yaptığım telefon görüşmesinde paylaştım. Bu sürece kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu düşüncelerle değerli dostum, başbakan Sayın Rutti'ye ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyor ve sözü kendisine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

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“TÜRKİYE, ORTA DOĞU'DAKİ DURUMU ÇÖZME ÇABALARI SARF ETMEKTE"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca bu sıcak ev sahipliğiniz için de yine teşekkür ediyorum. 14 yıldır beraber çalışıyoruz sizinle, benim daha kıdemlimsiniz. Benim 2010'da bu göreve gelmemden çok daha önce bu pozisyonlara gelmiştiniz. Bugünkü görüşmemizde, gündemimizdeki konuları ele aldık. Elbette bunlar ikili nitelikte konular ama giderek de artan jeopolitik önemi olan konular siz de bahsettiniz. Türkiye şu anda belirleyici bir rol oynamakta ve bunu yaparken de Gazze'deki durumu, Orta Doğu'daki durumu çözme çabaları sarf etmekte. Ve aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var Türkiye'nin. O bakımdan siz burada önemli bir rol oynamaktasınız. Ve bu ihtilafları bir çözüme kavuşturma gayreti içindesiniz. Türkiye jeopolitik bir aktör. Türkiye'nin çok etkisi var. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıdemli mesai arkadaşları çok saygı gören bir ekip. Ve bütün bunları da akıllı tutarak çeşitli konuları bugün konuştuk sizinle. Gazze ve Ukrayna dahil. İki açıdan baktığımızda gerçekten de 400 küsur yılı aşan ikili ilişkilerimiz var. 2022'de geldiğinde de bunları konuşmuştuk. Artı Türkiye Cumhuriyeti'yle de 100 yıllık ilişkimiz var. Ayrıca iş anlaşmamız, iş gücü, işbirliğimizi de 60 yıllık bir geçmişe sahip, siz de bahsettiniz. Ve bugün de ekip olarak Hollanda ekibi olarak, heyeti olarak bu konuların başarıya ulaştığını görmekten de heyecan duyduk" dedi.

“NATO'NUN GÜNEY KANADININ TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

Rutte, “Evet NATO Genel Sekreterliği adaylığım söz konusu. Türkiye, NATO'da çok önemli bir müttefik. ABD'nin ardından Türkiye en büyük ikinci askeri gücü temsil ediyor NATO bünyesinde. Türkiye, zorlu bir bölgede ve zor komşuları olan bir coğrafyada olan bir ülke. Terörizm var gündeminde maalesef. Türkiye'nin bu bölgenin bir parçası maalesef terörizm. Bu konuyu da konuştuk nitekim. Ve benim için şu önemlidir. Siz, 'NATO'nun yeni genel sekreterinin bu konular üzerinde durmasını isterim' dediniz. 'Son yıllarda Sayın Stoltenberg takip ettiği konuların takipçisi olmalıyız' dediniz. Terörizm Türkiye'nin gündeminde çok önemli biliyoruz. Ama ayrıca NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var. Bütün bu bölgede de ve genelde Transatlantik ilişkilerinin istikrarı bakımından. Size bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün bu yıllar boyunca gösterdiğiniz dostluk için hangi başlık altında unvan altında olursa olsun çalışma ilişkilerimizi devam ettireceğiz diye umuyorum. Bir kez daha çok teşekkürler ediyorum" ifadelerini kullandı.