Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 01.30'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.67 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi bazı çevre iller de hissederken, ilk belirlemelere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. (DHA)