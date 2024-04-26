Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Kendi kanatlarımızla 'Hürkuş' olacağız!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Yenimahalle, Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'nde (OSTİM) havacılık ve savunma şirketleri temsilcileri ve OSTİM Sanayii Bölgesi temsilcileriyle ‘Sektörel İstişare Toplantısı’nda bir araya geldi. Görgün'e, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın eşlik etti.

"MÜTTEFİK ÜLKELERE BAŞARIYLA HİZMET EDİYOR"

Görgün, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın kuruluş misyonunun sanayinin geliştirilmesi ve güvenlik güçlerinin modernizasyonuna dayandığını belirterek, "Savunma Sanayii Başkanlığımızla ve organize sanayi bölgemizle beraber ürettiğimiz ürünlerimizle hem güvenlik güçlerimize, hem de uluslararası alanda farklı coğrafyalarda dost ve müttefik ülkelere başarıyla hizmet ediyor, destek veriyoruz. Dünyanın geçmekte olduğu konjonktüre bakıldığında sıcak temasların olduğu birçok bölge var.

Bununla birlikte barış zamanının olduğu bölgeler de mevcut. Burada her iki durumda da üzerimize düşen fırsatları en iyi şekilde yerine getirmenin farkında olarak çalışmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Aslında sıcak temasın olduğu bölgelere baktığınızda, sahada sürpriz etkisi oluşturan, bununla beraber hasımlara fırsat vermeyecek teknolojileri oluşturmanın önemini görüyoruz. Bunun için de biz savunma sanayii eko sisteminde başkanlığımızın koordinasyonunda, tüm ana ve alt yüklenicilerimiz, KOBİ'lerimiz, STK'larımız, kümelenmelerimizle birlikte çok sıkı ve koordineli bir şekilde hizalanarak çalışmamız gerektiğinin farkındayız" dedi.

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"KENDİ KANATLARIMIZLA 'HÜRKUŞ' OLACAĞIZ"

Özellikle savunma sanayii anlamında başkalarının kanatlarıyla uçma gibi bir durumun söz konusu olamayacağını ifade eden Görgün, "Biz kendi kanatlarımızla ‘Hürkuş’ olacağız. Bugüne kadar ekosistemimizle faaliyet gösteren herkes görevini samimiyet ve gayretle gerçekleştirdi. Özellikle son 20 yılda da Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayine verdiği büyük destek, bizlerde oluşturduğu sinerji ve motivasyonla işte bugün 180’in üzerinde ülkeye, 230’un üzerinde farklı ürün ihraç edebilen ve her ortam için kara, deniz ve hava için platformlar ve bu platformlar üzerinde kullanılan faydalı yükleri, sensörleri, silahları üretebilen bir sanayiye sahip olduk. Tabii ki bizim üzerimize düşen sorumluluk bunların ötesine geçebilmeli. Teknolojiyi yönetebilmesi yönlendirebilmek ve savunma sanayinde elde edilen bilgi, tecrübe, birikimi, teknolojik ürünlerin dünyadaki süreçlerinde olduğu gibi sivil sektörlerinin aktarılmasına da bir vesile olabilmek ve burada bir öncülük görevimizin olduğunun da farkındayız” dedi.

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‘KOBİ’LERİMİZE ÖNEM VERİYORUZ’

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak KOBİ'lere verdikleri öneme vurgu yapan Görgün, "KOBİ'lerimizin özellikle oluşturulan piramit yapıdaki önemli yerini vurgulayacak, sağlamlaştıracak entegratör şirketlerimizin gözünde de KOBİ'lerimizin farkındalığını arttıracak etkinlikleri yapmaya gayret gösteriyoruz. KOBİ'lerimizin yetkinliklerini, becerilerini aktarmaya, anlatmaya hep beraber gayret gösterdik. Sürdürülebilir bir sistem oturtmaya, sürdürülebilir bir yaklaşımla ilişkileri özellikle uluslararası anlamda kurgulamayı önemsiyoruz.

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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin birçok anlamda ilkleri başardığını ve çok yönlü bir oluşum olduğunu biliyoruz. OSTİM’in içinde 17 farklı sektörün olduğunu ve 6 bin 500 ile de firmanın faaliyet gösterdiğini rakamlarla gördüm. Bu çok ciddi ve önemli bir rakam. Özellikle savunma, havacılıkta ön plana çıkarken raylı sistemler, medikal iş, iş makinaları, haberleşme teknolojileri, enerji teknolojileri dahil birçok faaliyet alanı var. Bu iş kollarının içinde 9 farklı kümelenme mevcut. Bunu da ben çok anlamlı buluyorum. Bu kümelenmelerle birlikte ilgili sektörlere ve ilgili kurumlara bu anlamda faaliyet gösteren tüm paydaşlara katkı sağlamaya çalışan bir yaklaşım var.

Bizim sektörümüzde şuan da doğrudan ihracat yapan 357 firma var, daha da artmasını önemsiyoruz. KOBİ’lerimizin de global entegratör firmalara iş yapmalarının anlamlı olacağını ve ekonomimize katkı yapacağını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızla olan uluslararası heyetler arası görüşmelere katıldığımızda şunu söyleyebilirim; muhataplarla yapılan konuşmalarda, gündem maddelerinde ilk 3 sırada savunma sanayi geliyor. Savunma sanayinin Türkiye’deki gelişimi misafir ettiğimiz heyet ya da misafir olduğumuz ülkelerin yöneticileri, cumhurbaşkanları ve başbakanları tarafından sitayişle bahsedilen konuların içinde oluyor" dedi.

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