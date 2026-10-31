Kontrolden çıkan otomobil takla attı kazada 3 kişi yaralandı
31.10.2026 - 00:47Güncellenme Tarihi:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.
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Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.
Kazada yaralanan 3 kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekiplerinin müdahalesiyle araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler, olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerini aldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.