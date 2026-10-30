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Mersin'de 19 yıllık 'mumya ceset' cinayeti aydınlatıldı! Üzeri betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde bulunmuştu

30.10.2026 - 22:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Mersin'de 2007 yılında bir evin bahçesinde üzeri betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde bulunan ve kamuoyunda 'mumya ceset cinayeti' olarak bilinen faili meçhul cinayet, polisin 19 yıl sonra gerçekleştirdiği çalışmalar ile aydınlatıldı. Namus saikiyle işlendiği belirlenen cinayetle ilgili Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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1Mersin'de 19 yıllık 'mumya ceset' cinayeti aydınlatıldı! Üzeri betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde bulunmuştu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2007 yılında işlenen cinayetin aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda dosyayı yeniden ele alan ekipler, olayın tüm yönlerini araştırarak, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

2Mersin'de 19 yıllık 'mumya ceset' cinayeti aydınlatıldı! Üzeri betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde bulunmuştu

Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin namus saikiyle işlendiği değerlendirilirken, olayla bağlantılı oldukları belirlenen H.Ş., H.Y., A.İ., B.Ş., Ö.Ş. ve A.E. isimli 6 şüphelinin yakalanması için operasyon kararı alındı. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün sabah saat 07.00 sıralarında Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3Mersin'de 19 yıllık 'mumya ceset' cinayeti aydınlatıldı! Üzeri betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde bulunmuştu

18 ekip ve 56 personelin görev aldığı operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Ş.'nin ikametinde yapılan aramada 32 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Söz konusu şüpheli hakkında ayrıca narkotik suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. İl dışında yakalanan şüphelilerin Mersin'e getirileceği, olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

4Mersin'de 19 yıllık 'mumya ceset' cinayeti aydınlatıldı! Üzeri betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde bulunmuştu

Farelerin hareketliliği cesedin bulunmasını sağlamıştı

Mersin'de 1 Ağustos 2007 tarihinde saat 18.00 sıralarında ortaya çıkan olay, o dönem kentte büyük yankı uyandırmıştı. Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537. Sokak'ta bulunan bir evin avlusunda etrafı tuğlalarla örülmüş beton bir yapının içerisinde gizlenmiş buzdolabından erkek cesedi çıkmıştı.

5Mersin'de 19 yıllık 'mumya ceset' cinayeti aydınlatıldı! Üzeri betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde bulunmuştu

Evin bahçesindeki beton yapıda farelerin dolaştığını fark eden kiracının şüphe üzerine betonu balyozla kırmaya başladığı, kırılan bölümden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdiği bildirilmişti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sivil Savunma ekipleri tarafından beton kırılarak buzdolabına ulaşılmış, buzdolabının içerisinden mumyalaşmış halde bir erkek cesedi çıkmıştı.

6Mersin'de 19 yıllık 'mumya ceset' cinayeti aydınlatıldı! Üzeri betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde bulunmuştu

Buzdolabının üzerinin sulu çimentoyla kapatılması nedeniyle cesedin mumya görünümü aldığı, yapılan incelemeler ve otopsi sonucunda cesedin Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlenmişti. 1958 doğumlu Sefer'in kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmesi ve kafa kemiği kırığı sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

7Mersin'de 19 yıllık 'mumya ceset' cinayeti aydınlatıldı! Üzeri betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde bulunmuştu

Olayın ortaya çıktığı dönemde cesedin yaklaşık 5 yıllık olabileceği değerlendirilmiş, 2002 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Bahattin Sefer'in kaybolmasıyla bağlantısı üzerinde durulmuştu.

8Mersin'de 19 yıllık 'mumya ceset' cinayeti aydınlatıldı! Üzeri betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde bulunmuştu

Kamuoyunda 'mumya ceset cinayeti' olarak anılan olay, aradan geçen yıllara rağmen faili meçhul dosyalar arasında yer almıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 19 yıl sonra 6 şüphelinin yakalanmasıyla kamuoyunda uzun süre merak uyandıran cinayetin aydınlatılmasında önemli bir aşamaya gelindi.

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