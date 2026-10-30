Mersin'de 19 yıllık 'mumya ceset' cinayeti aydınlatıldı! Üzeri betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde bulunmuştu

2

Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin namus saikiyle işlendiği değerlendirilirken, olayla bağlantılı oldukları belirlenen H.Ş., H.Y., A.İ., B.Ş., Ö.Ş. ve A.E. isimli 6 şüphelinin yakalanması için operasyon kararı alındı. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün sabah saat 07.00 sıralarında Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.