Renault'un yeni aracı 'Renault Duster' piyasaya çıktı! Dünyada ilk kez tanıtıldı

Yeni Renault Duster, 25 Nisan’da İstanbul Ümraniye'de gerçekleştirilen lansman ile dünyada ilk kez Türkiye’de tanıtıldı. Bursa’da bulunan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek olan Yeni Renault Duster, hem Türkiye pazarına sunulacak hem de dünyanın çeşitli noktalarına ihraç edilecek. Mayıs ayı sonunda ön siparişe açılacak olan Yeni Renault Duster, 2024 yazında yollarda olacağı belirtildi.

"TÜRKİYE'DE ÇOK SEVİLDİ"

Renault Duster tanıtım lansmanında konuşan Mais Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Bu otomobil tamamıyla Türkiye'de üretilen Bursa Oyak Otomobil Fabrikalarında üretilen ürün. Bu zamana kadar biliyorsunuz, Dacia Duster modeliyle efsaneler oluşturduk Türkiye'de. Yıllık yaklaşık 17 bin ila 20 bin adet satışıyla, SUV segmentte kendi alanında pirincilikler taşıyan birçok ilde segment lideri, pazar lideri olan bu araç Türk halkı tarafından çok sevilen bir ürün oldu.

Amacımız Renault markasıyla, bu rozet değişimiyle aynı başarıyı daha da arttırarak sürdürmek. Dacia Duster iken olan kasa, Renault Duster olduğunda yani bu rozet değişimi olduğunda büyük bir değişimden geçti. Tamamıyla yenilendi aracın kasası, görünümü, iç dizaynı, ergonomik özellikleri, dijital özellikleri. Çok önemli bir unsur, yüzde 20 geri dönüşümlü malzemelerden müteşekkil içi, iç dizaynı özellikle. Dolayısıyla birçok katma değeri de bünyesinde getiriyor. Her şeyden önce tabi bizim için en önemli olan bu, Türkiye'nin Duster'ı. Bu bizim Duster'ımız. Türkiye'de Bursa Oyak Renault'un otomobil fabrikalarında üretilen aracımız. Dolayısıyla başarılarımıza daha fazla başarılı katarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

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GERÇEK 4X4 BECERİLERİ

4x4 özellikleriyle donatılan Yeni Renault Duster, farklı sürüş koşullarını kapsayan beş off-road moduna sahip: Auto, Eco, Off-Road, Çamur&Kum ve Kar. Gelişmiş 4x4 ekranı; pusula, altimetre, yanal ve dikey açılarının yanı sıra tork dağılımı da dahil olmak üzere sürücüye zorlu koşullarda gerekli tüm bilgileri sağlıyor. Ayrıca multimedya ekranı 360’ kameraya doğrudan erişim sağlarken, her viteste çalışan ve 30 km/s hıza kadar 3 / 3

ayarlanabilen eğim iniş yardımcısı da içeriyor. Bunun dışında Yeni Renault Duster 4x4, gelişmiş dinamik performans için çok kollu bir arka süspansiyona sahip.

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EN GÜNCEL İLERİ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Yeni Renault Duster’da daha rahat ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmak üzere 17 adede kadar yeni nesil sürüş destek sistemi mevcut. Ayrıca Yeni Renault Duster için güvenlik çok önemli. Şeritte kalma asistanı, şeritten çıkma uyarısı, aşırı hız uyarısı ve otomatik uzun/kısa far hem konforu hem de güvenliği artırmak üzere günlük sürüşü destekleyen özelliklerden sadece birkaçı. Otomatik acil durum fren sistemi ve “e-call” Acil Durum Çağrı sistemi ise acil durumlarda destek sağlıyor.

ARAÇ İÇİ KONFORA ÖZELLİKLE ÇABA GÖSTERİLDİ

Yeni Renault Duster'ın iç mekânı dış tasarımıyla uyum içinde olup, sakin ve dingin bir ortam yaratmak üzere tasarlandı. Titanyum Gri vurgulara sahip modern bir ön konsol, sağlam malzemeler, kaliteli grafik arayüzler, gri vurgulu özel koltuk döşemeleri ve koltuk sırtlığının üst kısmına entegre edilen Renault logosu gibi özel ayrıntılar bir araya gelerek benzersiz bir bütün oluşturuyor.

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Yeni Renault Duster, kabinin farklı noktalarında (ön konsol, orta konsol, bagaj) yer alan 6 bağlantı noktasından oluşan yeni YouClip sistemiyle donatılıyor. YouClip; tablet tutucusu, akıllı telefon tutucusu veya bardaklık, kanca ve lambayı birleştiren 3'ü 1 arada tutucu aksesuar gibi Renault tarafından araca özel olarak tasarlanan aksesuarları takıp sabitleme olanağı sağlıyor.

ATLETİK SUV TASARIMI

Yeni Renault Duster, iyi tasarlanmış gövde oranları ve gövdenin etrafını koruyucu bir kemer gibi dolaşan doğal, çizilmeye karşı dayanıklı, kendinden renkli, büyük ölçüde geri dönüştürülmüş malzemelerle hem sağlam hem de güven veren güçlü bir kimlik ortaya koyuyor. 17 inç veya elmas kesim alüminyum 18 inç jant seçenekleri bu güçlü görünümü destekliyor. Ayrıca Duster logolu ön kapı eklentileri ile birlikte ön ve arka tampon alt koruma kaplamalarıyla uyumlu gri ayna kapakları ise ayrıntıya gösterilen özenin altını çiziyor.

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4x4 versiyonu, artırılmış yerden yüksekliği ve 4x4 logosuyla birlikte daha geniş yaklaşma ve uzaklaşma açılarına sahip özel tamponlarla donatılıyor. Tüm versiyonlarda farlara dikkat çekmeden yerleştirilen Renault logoları bulunurken, arkadaki aydınlatma gruplarını özel olarak tasarlanan bir şerit birbirine bağlıyor. Ayrıca yeni Renault Duster hem uzunlamasına hem de enine kullanım için tasarlanan maksimum 80 kg kapasiteli tavan raylarıyla donatılıyor.

Tüm modellerde ses izolasyonunu artıran davlumbaz kaplamaları ve ön köşelerle gövde iskeleti arasında köpük dolgular dışında gelişmiş akustik yalıtım özelliklere sahip bir ön cam sayesinde ses yalıtımı açısından da önemli kazanımlar sunuyor.