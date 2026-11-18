Bilecik'te belediye binasının üst katı değişiyor! Bin metrekarelik yeni yaşam alanı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye binasının kullanılmayan üst katı, yaklaşık bin metrekarelik sosyal tesise dönüştürülüyor. Düğün ve nişan gibi organizasyonlara ev sahipliği yapacak tesiste kafeterya ve çocuk oyun alanları da bulunacak. Projenin tamamlanmasıyla ilçeye yeni bir buluşma noktası kazandırılacak.
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Pazaryeri Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kullanılmayan belediye binasının üst katı değerlendirilerek her yaştan vatandaşın ve ailelerin faydalanabileceği modern ve çok amaçlı bir yaşam alanı oluşturuluyor. Projede düğün, nişan, cemiyet ve mevlit gibi özel günlerde kullanılabilecek etkinlik alanlarının yanı sıra vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği kafeterya ve çocuklar için oyun alanları da yer alacak.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, projeye kurumlar arası dayanışma da önemli katkı sağlayacağını anlatarak, "Sosyal tesisin zemin döşeme çalışmaları Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlüler tarafından gerçekleştirilirken, tavan ve salonun boya çalışmaları ise Bursa'nın İnegöl Belediyesi tarafından karşılandı. Özellikle ailelerin sosyal ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenen tesisin, hem özel günlerin düzenlenmesine hem de ilçe halkının bir araya gelerek keyifli vakit geçirmesine imkân sağlaması bekleniyor. Yaklaşık bin metrekarelik kapalı alanın sosyal tesise dönüştürülmesiyle belediye binasının kullanılmayan üst katı, ilçeye değer katan yeni bir yaşam alanına dönüşmüş olacak" dedi.