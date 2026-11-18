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Pazaryeri Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kullanılmayan belediye binasının üst katı değerlendirilerek her yaştan vatandaşın ve ailelerin faydalanabileceği modern ve çok amaçlı bir yaşam alanı oluşturuluyor. Projede düğün, nişan, cemiyet ve mevlit gibi özel günlerde kullanılabilecek etkinlik alanlarının yanı sıra vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği kafeterya ve çocuklar için oyun alanları da yer alacak.