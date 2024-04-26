Yenilenebilir enerjide yeni dönem! Güneş ve rüzgar ciddi enerji potansiyeli

'GÜNEŞ VE RÜZGARDA POTANSİYELİMİZ YÜKSEK'

KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çavdar, güneş ve rüzgar enerjilerinin doğa dostu olduğunu belirterek, bu kaynaklardan HES’lerde üretilen enerjiden daha fazla enerjinin üretildiği söyledi. Prof. Dr. Çavdar, "Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi yenilenebilir enerji kaynakları üretme noktasında ülkemizde de yoğun çabalar var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız bu konuda bölgesel ve iller bazında hem güneş hem de rüzgar enerji verilerini içeren raporlar paylaşıyor. Tüm dünyada da yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim olduğu da açık. Güneş ve rüzgar yenilenebilir enerji kaynakları arasında öncü konumda. Ayrıca bunlar doğa dostu kaynaklar, yani bizim küçük akarsu HES’lerini düşündüğümüzde, doğal yaşamın ve sosyal yaşamın bozulduğuna inanılan bir durum var. Toplam elektrik enerjisi üretimimize kıyasla küçük akarsu HES’lerinde üretilen enerji payımız yüzde 6. Halbuki güneş ve rüzgarda çok daha yüksek bir potansiyele sahibiz” diye konuştu.