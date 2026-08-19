ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2026-2027: Başvurular ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

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Ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirmelerinde adayların mezuniyet alanı, eğitim durumu ve görevlendirme yapılacak branş dikkate alınıyor.



Ancak burada da her aday için geçerli tek bir “şu bölüm mezunları kesin başvurabilir” listesi vermek doğru değil.



Görevlendirmeler öğretmen ihtiyacına ve ilgili mevzuata göre gerçekleştiriliyor. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri de ihtiyaç duydukları alanlara ilişkin duyurular yayımlayabiliyor.



Bu nedenle adayların kendi mezuniyet alanlarının başvurmak istedikleri branşa uygunluğunu ve ilgili müdürlüğün duyurusunda belirtilen koşulları kontrol etmeleri gerekiyor.