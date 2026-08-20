KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 AÇIKLANDI! GSB KYK yurt başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

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2026-2027 KYK yurt başvuru takvimi belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Öğrenciler başvurularını 29 Ağustos saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Üniversite için başka bir şehre gidecek öğrencilerin yakından takip ettiği süreçte başvurular henüz başlamadı. Başvuru ekranı 25 Ağustos'ta açılacak. Dolayısıyla şu anda doğru cevap “başvurular başlamadı ancak başvuru tarihleri açıklandı”.