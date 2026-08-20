KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 AÇIKLANDI! GSB KYK yurt başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? e-Devlet başvuru ekranı
KYK yurt başvuru tarihleri 2026-2027 belli oldu. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği GSB yurt başvuruları 25 Ağustos'ta başlayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak ve 29 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? e-Devlet GSB yurt başvuru ekranı ne zaman açılacak? İşte 2026-2027 KYK yurt başvuruları hakkında bilinmesi gerekenler...
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KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?
2026-2027 KYK yurt başvuru takvimi belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Öğrenciler başvurularını 29 Ağustos saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Üniversite için başka bir şehre gidecek öğrencilerin yakından takip ettiği süreçte başvurular henüz başlamadı. Başvuru ekranı 25 Ağustos'ta açılacak. Dolayısıyla şu anda doğru cevap “başvurular başlamadı ancak başvuru tarihleri açıklandı”.
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026
2026-2027 GSB yurt başvuruları 25 Ağustos saat 10.00'da başlayacak ve 29 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Hayır. 20 Ağustos itibarıyla başvurular henüz başlamadı. Başvuru ekranı 25 Ağustos saat 10.00'da açılacak.
GSB KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
Evet. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı. GSB, 2026 - 2027 Eğitim Öğretim yılı için KYK yurt başvurularının 25 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları tamamen dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin e-Devlet sistemini kullanması gerekiyor.
KYK Yurt Başvurusu E-Devlet ekranı için tıklayın
Başvuru adımları şu şekilde:
e-Devlet sistemine giriş yapılır.
Arama bölümüne "GSB Yurt Başvurusu" yazılır.
Açılan başvuru ekranına erişim sağlanır.
Öğrenim bilgileri kontrol edilir.
İletişim ve kişisel bilgiler doğrulanır.
Başvuru formu eksiksiz doldurulur.
Bilgiler kontrol edilerek başvuru onaylanır.
Başvuru sürecinde öğrencilerin üniversite ve bölüm bilgilerinin doğru olması büyük önem taşıyor. Eksik veya hatalı bilgiler, değerlendirme sürecini olumsuz etkileyebilir.
KYK YURT BAŞVURUSU YAPACAK ÖĞRENCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?
KYK yurt başvurusu yapacak öğrencilerin öncelikle e-Devlet hesaplarının aktif olduğundan emin olmaları gerekiyor. Ayrıca sistemde yer alan öğrenim bilgilerinin güncel olması da büyük önem taşıyor.
Başvuru sırasında verilen bilgilerin resmi kayıtlarla uyumlu olması gerekiyor. Yanlış, eksik veya gerçeğe aykırı beyanlar başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabiliyor.
Öğrencilerin başvurularını tamamladıktan sonra başvuru durumlarını düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.
KYK YURTLARINDA KİMLER KALABİLİR?
KYK yurtları;
Lisans öğrencileri,
Ön lisans öğrencileri,
Yüksek lisans öğrencileri,
Doktora öğrencileri,
Ara sınıf öğrencileri,
İlk kez üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için barınma imkânı sunuyor.
Başvurular öğrencilerin sosyal, ekonomik ve eğitim durumları dikkate alınarak değerlendiriliyor.