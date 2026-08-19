YKS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2026: ÖSYM üniversite taban puanları açıklandı mı, YKS ek tercihler ne zaman?
YKS taban puanları ve boş kontenjanlar, 2026 üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yükseköğretim programlarının en küçük ve en büyük puanlarını da yayımladı. Herhangi bir programa yerleşemeyen adayların gözü ise YKS ek tercih tarihleri ile boş kontenjanlara çevrildi. Peki 2026 YKS taban puanları nereden öğrenilir? Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı son bilgiler...
kaynak olarak ekleyin
Üniversite tercihlerini yapan milyonlarca aday için YKS sürecinin ilk büyük aşaması tamamlandı. ÖSYM, 2026-YKS merkezi yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos 2026 tarihinde açıkladı. Sonuçların ardından bu kez üniversitelerin 2026 taban puanları, boş kontenjanları ve YKS ek tercih tarihleri araştırılmaya başlandı.
Burada birbirine karıştırılan iki ayrı konu var. 2026 üniversite taban puanları artık belli oldu. Çünkü taban puan, bir programa merkezi yerleştirme sonucunda yerleşen son adayın puanıyla oluşuyor. ÖSYM de yerleştirme işlemlerinin ardından yükseköğretim programlarının en küçük ve en büyük puanlarını yayımladı.
Ek tercihlerde kullanılacak kesin boş kontenjanlar için ise süreç henüz tamamlanmış değil. Üniversite kayıtlarının ardından boş kalan ve kayıt yapılmaması nedeniyle boşalan kontenjanların belirlenmesiyle ek yerleştirme süreci başlayacak.
2026 YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Evet. 2026 YKS taban puanları belli oldu.
ÖSYM, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının ardından “2026-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler” başlığı altında yükseköğretim programlarının en küçük ve en büyük puanlarını yayımladı.
Böylece adaylar üniversite ve bölümlerin 2026 merkezi yerleştirmede oluşan güncel taban puanlarını görebiliyor.
ÖSYM'nin yayımladığı verilerde lisans ve ön lisans programları için en küçük ve en büyük puanlar ayrı tablolar halinde yer alıyor.
ÖSYM 2026 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NEREDEN BAKILIR?
Üniversitelerin 2026 taban puanlarına ÖSYM'nin yayımladığı merkezi yerleştirme sayısal bilgilerinden ulaşılabiliyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan TABLO-3 ve TABLO-4, yükseköğretim programlarında 2026 merkezi yerleştirme sonucunda oluşan en küçük ve en büyük puanları içeriyor.
Buradaki “en küçük puan”, ilgili programa merkezi yerleştirme sonucunda yerleşen adaylar arasında oluşan en düşük puanı gösteriyor. Bir başka ifadeyle adayların “2026 üniversite taban puanları” olarak aradığı güncel veriler bunlar.
Ancak tercih döneminden önce yayımlanan 2025 taban puanlarıyla, 2026 yerleştirmelerinin ardından oluşan yeni taban puanlarını birbirine karıştırmamak gerekiyor.
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2026 AÇIKLANDI MI?
2026-YKS merkezi yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal veriler yayımlandı. Ancak ek yerleştirmede kullanılacak kesin boş kontenjan listesi henüz açıklanmadı.
Bunun nedeni oldukça basit: Merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanması, ek tercih sürecinin hemen başlayacağı anlamına gelmiyor.
Önce üniversitelere kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanlar netleşecek.
Ardından ÖSYM'nin ek yerleştirme için tercih kılavuzunu ve kontenjan tablolarını yayımlaması bekleniyor.
Dolayısıyla şu anda yayımlanan merkezi yerleştirme verileri ile YKS ek tercih boş kontenjanları aynı şey değil.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2026?
2026 YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından ilan edilmedi.
ÖSYM'nin 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bu nedenle ek yerleştirme sürecinin üniversite kayıtlarının tamamlanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor.
Ancak ÖSYM tarafından resmi takvim açıklanmadan “ek tercihler şu tarihte başlayacak” şeklinde kesin bir tarih vermek doğru değil.
ÖSYM'nin 2026 YKS ek yerleştirme duyurusunu yayımlamasıyla birlikte başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri de netleşecek.
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ek yerleştirmeye esas olacak kontenjanlar, merkezi yerleştirme ve kayıt sürecinin ardından kesinleşecek.
Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan programlar ile yerleştirme yapılmasına rağmen kayıt işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar, ÖSYM'nin ek yerleştirme sürecinde yayımlayacağı kılavuzda adaylara duyurulacak.
Bu nedenle ek tercih yapmayı planlayan adayların özellikle ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu takip etmesi gerekiyor.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
YKS ek tercih işlemlerine ilişkin ayrıntılı kurallar, ÖSYM'nin 2026 ek yerleştirme kılavuzuyla kesinleşecek.
Ek yerleştirme süreci başladığında adayların tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapması bekleniyor.
Hangi adayların hangi programları tercih edebileceği, boş kontenjanlar, programların özel koşulları ve ek yerleştirmede uygulanacak kurallar da kılavuzda yer alacak.
Bu nedenle adayların geçmiş yıllardaki uygulamalara bakarak tercih yapması yerine 2026 yılı için yayımlanacak resmi kılavuzu esas alması gerekiyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2026?
ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarının yanı sıra üniversite kayıt takvimini de açıkladı.
2026-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Elektronik kayıtlar (e-Kayıt) ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Elektronik kayıt yapan öğrencilerin de yerleştikleri üniversitenin duyurularını takip etmeleri gerekiyor. Üniversiteler kayıt sürecinde gerekli belgeler ve yapılması gereken diğer işlemler konusunda kendi duyurularını yayımlayabiliyor.
2026 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM, 2026-YKS merkezi yerleştirme işlemlerini tamamladı.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin YKS sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebiliyor. Sonuç ekranında adayın herhangi bir yükseköğretim programına yerleşip yerleşmediği ve yerleşmesi halinde kazandığı üniversite ile program bilgileri bulunuyor.
ÖSYM, adaylara ayrıca basılı bir yerleştirme sonuç belgesi göndermiyor.
2026 YKS TABAN PUANLARI, BOŞ KONTENJANLAR VE EK TERCİH SÜRECİNDE SON DURUM
19 Ağustos itibarıyla YKS sürecindeki tablo kısaca şöyle:
2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.
2026 üniversite taban puanları belli oldu.
ÖSYM, programların en küçük ve en büyük puanlarını yayımladı
.Ek yerleştirmede kullanılacak kesin boş kontenjan listesi henüz yayımlanmadı.
2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı.
Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak.
Üniversite e-Kayıt işlemleri 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Ek tercih takvimi ve ek yerleştirme kontenjanları ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla kesinleşecek.
YKS ek tercih tarihleri ile üniversitelerin boş kontenjanları açıklandığında adayların ÖSYM'nin resmi duyurusunu ve yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunu esas alması gerekiyor.