YKS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2026: ÖSYM üniversite taban puanları açıklandı mı, YKS ek tercihler ne zaman?

1

Üniversite tercihlerini yapan milyonlarca aday için YKS sürecinin ilk büyük aşaması tamamlandı. ÖSYM, 2026-YKS merkezi yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos 2026 tarihinde açıkladı. Sonuçların ardından bu kez üniversitelerin 2026 taban puanları, boş kontenjanları ve YKS ek tercih tarihleri araştırılmaya başlandı.



Burada birbirine karıştırılan iki ayrı konu var. 2026 üniversite taban puanları artık belli oldu. Çünkü taban puan, bir programa merkezi yerleştirme sonucunda yerleşen son adayın puanıyla oluşuyor. ÖSYM de yerleştirme işlemlerinin ardından yükseköğretim programlarının en küçük ve en büyük puanlarını yayımladı.



Ek tercihlerde kullanılacak kesin boş kontenjanlar için ise süreç henüz tamamlanmış değil. Üniversite kayıtlarının ardından boş kalan ve kayıt yapılmaması nedeniyle boşalan kontenjanların belirlenmesiyle ek yerleştirme süreci başlayacak.