YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2026? Üniversite ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, YKS ek tercih dönemi ne zaman başlıyor?
2026 YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? Üniversite ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS ek tercih dönemi ne zaman başlayacak, boş kontenjanlar ne zaman ilan edilecek, ek tercih hakkı kimlere verilecek? 2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın gündeminde ek yerleştirme süreci yer alıyor. Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzunu ve boş kontenjan listesini bekliyor. Peki YKS ek tercihleri başladı mı, üniversite ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
kaynak olarak ekleyin
2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar gözlerini ek tercih sürecine çevirdi. "YKS ek tercih ne zaman başlayacak?", "Üniversite ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu?", "Boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?", "Ek tercih hakkı kimlere verilecek?" ve "ÖSYM ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2026? ÜNİVERSİTE ADAYLARI EK YERLEŞTİRME TAKVİMİNİ BEKLİYOR
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında ilk tercih döneminde istediği bölüme yerleşemeyen ya da herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ek yerleştirme süreci ikinci bir fırsat sunuyor. Ancak adayların beklediği resmi ek tercih takvimi henüz duyurulmuş değil.
2026 YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
ÖSYM tarafından 2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı.
Üniversite ek yerleştirme işlemlerinin başlayabilmesi için öncelikle merkezi yerleştirmede bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar tespit edilecek ve ek yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.
Bu nedenle şu an için YKS ek tercih başlangıç ve bitiş tarihleri konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 yılı üniversite kayıt takvimine göre:
Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak.
Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar netleşecek ve ek yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor.
YKS EK TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYABİLİR?
Resmi tarih açıklanmamış olsa da ek yerleştirme sürecinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.
Uzmanlar, boş kontenjanların belirlenmesi ve ek yerleştirme kılavuzunun hazırlanmasının ardından ÖSYM'nin ek tercih takvimini duyuracağını belirtiyor. Bu nedenle adayların düzenli olarak resmi duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
YKS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
Hayır, 2026 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.
Boş kontenjanların belirlenebilmesi için:
Üniversite kayıtlarının tamamlanması,
Kayıt yaptırmayan adaylardan kalan kontenjanların tespit edilmesi,
Merkezi yerleştirmede dolmayan bölümlerin belirlenmesigerekiyor.
Bu işlemler tamamlandıktan sonra ek tercih kılavuzu ile birlikte boş kontenjan listesi de yayımlanacak.