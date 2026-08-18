YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2026? Üniversite ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu, YKS ek tercih dönemi ne zaman başlıyor?

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ÖSYM tarafından 2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı.



Üniversite ek yerleştirme işlemlerinin başlayabilmesi için öncelikle merkezi yerleştirmede bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar tespit edilecek ve ek yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.



Bu nedenle şu an için YKS ek tercih başlangıç ve bitiş tarihleri konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.