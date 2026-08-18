ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI 2026? YKS tercih sonuçları açıklandı: Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? YKS e-kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli işlemler

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Üniversite kayıtları başladı mı 2026?

Hayır. Üniversite kayıtları 24 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak.



Üniversite kayıtları ne zaman bitecek?

Kesin kayıt işlemleri 28 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.



Üniversite e-Kayıt ne zaman yapılacak?

e-Kayıt işlemleri 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Üniversite e-Kayıt nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden "Üniversite e-Kayıt" hizmetine giriş yapılarak işlem tamamlanabilir.



e-Kayıt yapan öğrencinin üniversiteye gitmesi gerekir mi?

Genellikle gerekmez. Ancak bazı bölümler veya üniversiteler ek belge talep edebilir.



Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekir?

Diploma veya mezuniyet belgesi, kimlik belgesi, fotoğraf ve üniversitenin istediği diğer evraklar gerekebilir.



Kayıt yaptırmayan öğrencinin hakkı yanar mı?

Evet. Belirlenen tarihler içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedebilir.



Üniversite kayıtları online yapılabilir mi?

Evet. Elektronik kayıt hakkı bulunan öğrenciler işlemlerini tamamen online tamamlayabilir.



Üniversiteler ne zaman açılacak 2026?

Çoğu üniversitede güz dönemi derslerinin eylül sonu veya ekim başında başlaması bekleniyor.



Üniversite kayıt işlemleri ücretsiz mi?

Devlet üniversitelerinde kayıt işlemleri genel olarak ücretsizdir. Ancak öğrenim ücreti bulunan programlarda ilgili ücretlerin yatırılması gerekebilir.