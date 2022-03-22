MEB harekete geçti 81 ilde başlıyor! Bakan resmen duyurdu...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Limak Şirketler Grubu’nun inşa ettirdiği 24 derslikli Elazığ Limak Ortaokulu’nun açılışına katıldı. Bakan Özer, törendeki konuşmasında şunları söyledi: “Son 19 yılda eğitimde Türkiye seferberlik dönemine tanıklık etti. 2002 yılında kız çocuklarımızın orta öğretim okullaşma oranı yüzde 37.8’di. Bugün yüzde 88. Yüksek öğretimdeki okullaşma oranı yüzde 11 idi. Bugün yüzde 48. İlk defa kızların okullaşma oranı erkekleri geçti. Kalite odaklı bir büyüme gerçekleşti. Bu da kıymetli öğretmenlerimiz sayesinde oldu. 2000’li yıllarda eğitim sistemimizde yaklaşık 500 bin öğretmen varken bugün 1.2 milyon öğretmenin eğitim hizmeti verdiği bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Tüm alanlarda ve istihdamda kadınlarımızın görünürlüğü ve eğitime erişimleri arttı. MEB olarak yeni bir adım daha atacağız. Artık yüzde 59 kadın öğretmenin yer aldığı bir eğitim sisteminde artık kadın yöneticilerimizin sayısını artırmak olacak. 81 ilimizde il müdür yardımcılarımızdan birinin kadın olmasını sağlayacağız.”

NİHAT ÖZDEMİR: DAHA GÜVENLİEĞİTİM KURUMLARI

LİMAK Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir de “2020 yılında yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Elazığ’ın yanında olarak daha güvenli eğitim kurumları ihtiyacına destek vermek istedik. En kısa sürede harekete geçip 24 derslikli Elazığ Limak Ortaokulu’nu inşa ettik. Bu okulu 830 öğrencimize, Elazığ’a ve milli eğitim sistemimize armağan etmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvuruları 21 Mart tarihi itibarıyla başladı. Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan açıklamada, 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvuru işlemleri takvime göre 21.03.2022–01.04.2022 tarihleri arasında alınacak. Personel alımı başvurularında şehir ve kontenjan dağılımı ek-1 tabloya yayınlandı.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 21.03.2022–01.04.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 01.04.2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecektir.

Adaylar başvuruda istenilen belgeleri başvuru ekranından sisteme yükleyecektir. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecek; bu durumda adaylar istenilen belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il-ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.